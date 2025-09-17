Не варті своїх грошей: на нових смартфонах Pixel виявилася дратівлива проблема

Нові смартфони Google Pixel 10 все частіше розчаровують користувачів. Телефон був випущений тільки наприкінці серпня, але вже викликає невдоволення через досить безглузді проблеми.

Related video

Незважаючи на перехід на більш ефективний техпроцес TSMC, чипсет Tensor G5 у Pixel 10 не зміг забезпечити ні зростання продуктивності, ні подовження часу автономної роботи, зазначає androidpolice.com. До того ж, Google відмовилася від графічного процесора Arm Mali і перейшла на варіант від Imagination Technologies, і новий графічний процесор теж абсолютно не сподобався користувачам.

Новий графічний процесор PowerVR DXT-48-1536 відстає навіть від торішньої моделі Pixel 9, відзначають експерти. Формально нововведення виглядало начебто непогано, але за фактом виявилося, що воно не розкриває обіцяного потенціалу і не забезпечує заявлену продуктивність.

Наприклад, Pixel 10 Pro набрав лише 3707 балів у тесті продуктивності графічного процесора Geekbench — а це навряд чи третина від результату Pixel 9 Pro у 9023 бали. Причому обидва ці результати помітно нижчі, ніж у Galaxy S25 від Samsung, який набрав понад 26 000 балів.

Користувачі Pixel 10 заявляють, що графічний процесор PowerVR застряє на частоті простою 396 МГц навіть при високому навантаженні, що значно нижче номінальних 1 ГГц. Через це він працює гірше, ніж більшість Android-смартфонів середнього класу в завданнях, що вимагають високого навантаження на графічну підсистему.

Однак, попри численні скарги власників Pixel 10 на низьку продуктивність графічного процесора, компанія Google досі офіційно не визнала наявність проблеми.

Фахівці припускають, що проблема може бути пов'язана з тим, що Pixel 10 поставляється із застарілим драйвером (v24.3) для графічного процесора PowerVR DXT-48-1536. У серпні компанія Imagination Technologies випустила новий драйвер (v25.1) для цього графічного процесора, додавши сумісність з Android 16, підтримку Vulkan 1.4 і розширені функції OpenCL.

Google зазвичай включає нові драйвери графічного процесора в бета-версію Android, перш ніж випустити їх у стабільній збірці. Але поки що бета-версія Android 16 QPR2 для Pixel 10 не випускалася. Тож є надія, що оновлений драйвер графічного процесора може з'явитися в наступній бета-версії.

Раніше Фокус писав про те, які смартфони можна купити замість Google Pixel 10 Pro. Серед них називався і згаданий Samsung Galaxy S25.

Також стало відомо, що новим смартфонам Pixel не вистачає однієї корисної функції, яка могла б врятувати батарею. Мова про Battery Share, яка дозволяла користувачам ділитися зарядом свого телефону з тими, у кого він розрядився, і навіть давала можливість заряджати бездротові навушники.