Новим смартфонам Pixel не вистачає однієї корисної функції, яка могла б урятувати батарею

На нещодавній презентації Google компанія показала свій новий смартфон Pixel 10. Він, звісно, багатьох вразив, але деякі зручні функції виявилися втраченими.

Загалом, нова серія Pixel 10 свідчить про те, що Google робила акцент на якість, а не на кількість, пише TheSun. Різниця в дизайні майже непомітна — нова лінійка має майже такий самий вигляд, як і попередня, тільки дисплей все-таки став яскравішим.

Головною фішкою стала нова незвичайна лінійка аксесуарів Pixelsnap — це магнітні зарядні пристрої, підставки і чохли Qi2, які багато в чому нагадують MagSafe від компанії Apple.

Але разом з тим експерти видання залишилися засмучені тим, що за нововведеннями загубилися колишні корисні функції смартфонів Pixel. Наприклад, офіційно припинила своє існування Battery Share — дуже зручна функція, яка дозволяла користувачам ділитися зарядом свого телефону з тими, у кого він розрядився, і навіть давала можливість заряджати бездротові навушники.

Деяким користувачам це може бути байдуже, зазначає видання, — тим паче, що така функція виручає не самого господаря телефону, а інших людей. Але ті, хто давно з Google Pixel, щиро шкодували.

Що стосується нововведень, то серед цікавих поліпшень називають вражаючий Pro Res Zoom, який може досягати 100-кратного збільшення. Ще привертають увагу різноманітні вдосконалення штучного інтелекту та інших високих технологій, що дозволяють робити неймовірно чіткі знімки здалеку. Ця функція буде доступна на всіх моделях Pro Pixel 10 (Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL і Pixel 10 Pro Fold).

Ще однією перевагою цих трьох моделей є те, що користувачі отримають один рік безкоштовної версії Google AI Pro.

Раніше стало відомо, що смартфони Pixel 10 отримають важливу деталь якої немає у Samsung. Тоді йшлося про модем MediaTek T900.