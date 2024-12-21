Смартфони Pixel 10 отримають важливу деталь, якої немає у Samsung: що важливо знати

Google може перейти на модем MediaTek T900 для майбутньої моделі Pixel 10.

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Починають з'являтися витоки про серію Pixel 10 наступного року. Так, стало відомо, що Google може відмовитися від обладнання Samsung і Qualcomm заради модему T900 на користь нового партнера — компанії MediaTek. Наразі серія Pixel 9 використовує чіпсети Tensor від Google, які виробляє Samsung. У результаті Samsung також постачає модеми Exynos для поточних Pixel. Видання нагадує, що попередні покоління Pixel критикували за посередні модеми і погану продуктивність стільникового зв'язку, але серія Pixel 9, навпаки, отримала високу оцінку за значні поліпшення в цій галузі.

Для лінійки смартфонів Pixel 10 виробник TSMC розробить 3-нм чіп Tensor G5 і, тим самим, замінить Samsung. Досі Google покладалася на модеми Exynos від Samsung, але перехід на TSMC означає, що компанії доведеться шукати нового партнера. Згідно з витоком, ним буде MediaTek. Багато хто очікував, що Google або залишиться з Samsung, або звернеться до Qualcomm, але замість цього компанія, як повідомляється, вибрала "третю сторону".

Інсайдери кажуть, що Google розглядала кілька варіантів, включно з модемами Snapdragon X75 від Qualcomm, але зрештою вирішила вибрати T900 від MediaTek для Pixel 10. Примітно, що MediaTek ще офіційно не анонсувала і не випустила це обладнання, але, згідно з чутками, воно буде засноване на модемі покоління M85.

На жаль, на даному етапі подробиці про модем T900 або його продуктивність відсутні. Однак, враховуючи історію Google, яка стикалася з проблемами продуктивності стільникового зв'язку в попередніх моделях Pixel, можна з упевненістю припустити, що цього разу компанія підійде до цього рішення обережніше, зробили висновок автори матеріалу.

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