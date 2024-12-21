Смартфоны Pixel 10 получат важную деталь, которой нет у Samsung: что важно знать

Google может перейти на модем MediaTek T900 для предстоящей модели Pixel 10.

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В этом году Google сделала серьезные обновления — от дизайна до новых функций ИИ и даже представила новую компактную модель Pro. Об этом пишет Android Police.

Начинают появляться утечки о серии Pixel 10 следующего года. Так, стало известно, что Google может отказаться от оборудования Samsung и Qualcomm ради модема T900 в пользу нового партнера — компании MediaTek. В настоящее время серия Pixel 9 использует чипсеты Tensor от Google, которые производит Samsung. В результате Samsung также поставляет модемы Exynos для текущих Pixel. Издание напоминает, что предыдущие поколения Pixel критиковались за посредственные модемы и плохую производительность сотовой связи, но серия Pixel 9, напротив, получила высокую оценку за значительные улучшения в этой области.

Для линейки смартфонов Pixel 10 производитель TSMC разработает 3-нм чип Tensor G5 и, тем самым, заменит Samsung. До сих пор Google полагалась на модемы Exynos от Samsung, но переход на TSMC означает, что компании придется искать нового партнера. Согласно утечке, им будет MediaTek. Многие ожидали, что Google либо останется с Samsung, либо обратится к Qualcomm, но вместо этого компания, как сообщается, выбрала "третью сторону".

Инсайдеры говорят, что Google рассматривала несколько вариантов, включая модемы Snapdragon X75 от Qualcomm, но в конечном итоге решила выбрать T900 от MediaTek для Pixel 10. Примечательно, что MediaTek еще официально не анонсировала и не выпустила это оборудование, но, согласно слухам, оно будет основано на модеме поколения M85.

К сожалению, на данном этапе подробности о модеме T900 или его производительности отсутствуют. Однако, учитывая историю Google, которая сталкивалась с проблемами производительности сотовой связи в предыдущих моделях Pixel, можно с уверенностью предположить, что на этот раз компания подойдет к этому решению более осторожно, заключили авторы материала.

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