Новым смартфонам Pixel не хватает одной полезной функции, которая могла бы спасти батарею

На недавней презентации Google компания показала свой новый смартфон Pixel 10. Он, конечно, многих впечатлил, но некоторые удобные функции оказались потеряны.

Related video

В целом, новая серия Pixel 10 говорит о том, что Google делала акцент на качество, а не на количество, пишетThe Sun. Разница в дизайне почти незаметна – новая линейка выглядит почти так же, как и предыдущая, только дисплей все-таки стал ярче.

Главной фишкой стала новая необычная линейка аксессуаров Pixelsnap – это магнитные зарядные устройства, подставки и чехлы Qi2, во многом напоминающие MagSafe от компании Apple.

Но вместе с тем эксперты издания остались огорчены тем, что за нововведениями потерялись прежние полезные функции смартфонов Pixel. К примеру, официально прекратила свое существование Battery Share – очень удобная функция, которая позволяла пользователям делиться зарядом своего телефона с теми, у кого он разрядился, и даже давала возможность заряжать беспроводные наушники.

Некоторым пользователям это может быть безразлично, отмечает издание, – тем более, что такая функция выручает не самого хозяина телефона, а других людей. Но те, кто давно с Google Pixel, искренне сожалели.

Что касается новшеств, то среди интересных улучшений называют впечатляющий Pro Res Zoom, который может достигать 100-кратного увеличения. Еще привлекают внимание различные усовершенствования искусственного интеллекта и других высоких технологий, позволяющие делать невероятно четкие снимки издалека. Эта функция будет доступна на всех моделях Pro Pixel 10 (Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold).

Еще одним преимуществом этих трех моделей является то, что пользователи получат один год бесплатной версии Google AI Pro.

Ранее стало известно, что смартфоны Pixel 10 получат важную деталь , которой нет у Samsung. Речь тогда шла о модеме MediaTek T900.