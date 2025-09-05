Не варто витрачати гроші: 3 смартфони, які радять купити замість Google Pixel 10 Pro (фото)

Google Pixel 10 Pro вийшов нещодавно, у нього виявили кілька проблем. Ба більше, експерти стверджують, що на ринку є моделі, які нічим не гірші.

Якщо ви сумніваєтеся в тому, чи варто купувати Google Pixel 10 Pro, — ось кілька альтернативних рішень від фахівців-тестувальників видання androidauthority.com.

Samsung Galaxy S25

На ринку не так багато компактних Android-флагманів, але S25 — один із них, і він доволі хороший, пишуть автори.

Модель важить лише 162 г і має товщину 7,2 мм, що значно легше і тонше за Pixel 10 Pro вагою 207 г і товщиною 8,5 мм. S25 приємніше тримати в руці, особливо якщо ви часто користуєтеся телефоном однією рукою.

Смартфони Samsung Galaxy S25 Фото: Future

Ще однією великою перевагою південнокорейського гаджета є його продуктивність, завдяки процесору Snapdragon 8 Elite. Різниця особливо помітна під час ігор. Крім того, якщо у вас є інші пристрої Samsung, як-от Galaxy Watch або Galaxy Buds, вони будуть краще працювати з телефоном Samsung, ніж з телефоном Google.

Деякі характеристики поступаються Pixel 10 Pro. Камери S25 не такі хороші (особливо надширококутний і телеоб'єктив), він має набагато менший акумулятор і не має магнітної зарядки. Але при ціні у 800 доларів він значно дешевший за Pixel 10 Pro. Якщо ви шукаєте компактний Android-смартфон і цінуєте продуктивність і комфорт, то Galaxy S25 — чудовий варіант, підсумували експерти.

Motorola Razr Ultra

Якщо потрібен флагманський Android-смартфон у відносно компактному корпусі, то варто звернути увагу на Motorola Razr Ultra. Він зручний завдяки 4-дюймовому зовнішньому дисплею, за допомогою якого можна відповідати на повідомлення, керувати налаштуваннями і запускати практично будь-які додатки. У цьому відношенні це — ідеальний компактний телефон.

Смартфон Motorola Razr Ultra Фото: androidauthority.com

Razr Ultra має той самий чипсет Snapdragon 8 Elite, що й Galaxy S25, дуже хороші камери, відмінний час автономної роботи і набагато швидшу зарядку, ніж у Pixel 10 Pro.

Є й мінуси. Його функції штучного інтелекту далеко не вразили тестувальників. Крім того, Motorola пропонує всього 3 роки оновлень ОС, тоді як конкурент обіцяє оновлювати смартфон 7 років. До того ж модель дорогувата, адже коштує 1300 доларів Razr Ultra. Це не найпрактичніша альтернатива Pixel 10 Pro, але якщо ви шукаєте щось незвичне і маєте у своєму розпорядженні вільні гроші, варто розглянути цей смартфон як варіант, вважають автори.

OnePlus 13

OnePlus 13 — один із найкращих Android-смартфонів, які пройшли тести Android Authority.

Він оснащений продуктивним чипсетом Snapdragon 8 Elite, має якісну потрійну камеру, 6,82-дюймовий дисплей, програмне забезпечення OnePlus OxygenOS, акумулятор ємністю 6000 мАг, що забезпечує 2 дні роботи без підзарядки. Плюс не обійшлося без дротової зарядки потужністю 80 Вт і приємного дизайну.

Смартфон OnePlus 13 Фото: theverge.com

Смартфон OnePlus коштує на 100 доларів дешевше, ніж Pixel 10 Pro, тому він стає досить привабливою альтернативою, роблять висновок експерти.

