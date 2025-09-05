Не стоит тратить деньги: 3 смартфона, которые советуют купить вместо Google Pixel 10 Pro (фото)

Google Pixel 10 Pro вышел недавно, у него обнаружили несколько проблем. Более того, эксперты утверждают, что на рынке есть модели, которые ничем не хуже.

Если вы сомневаетесь в том, стоит ли покупать Google Pixel 10 Pro, — вот несколько альтернативных решений от специалистов-тестировщиков издания androidauthority.com.

Samsung Galaxy S25

На рынке не так много компактных Android-флагманов, но S25 — один из них, и он довольно хорош, пишут авторы.

Модель весит всего 162 г и имеет толщину 7,2 мм, что значительно легче и тоньше Pixel 10 Pro весом 207 г и толщиной 8,5 мм. S25 приятнее держать в руке, особенно если вы часто пользуетесь телефоном одной рукой.

Смартфоны Samsung Galaxy S25 Фото: Future

Еще одним большим преимуществом южнокорейского гаджета является его производительность, благодаря процессору Snapdragon 8 Elite. Разница особенно заметна во время игр. Кроме того, если у вас есть другие устройства Samsung, такие как Galaxy Watch или Galaxy Buds, они будут лучше работать с телефоном Samsung, чем с телефоном Google.

Некоторые характеристики уступают Pixel 10 Pro. Камеры S25 не так хороши (особенно сверхширокоугольный и телеобъектив), у него гораздо меньший аккумулятор и нет магнитной зарядки. Но при цене в 800 долларов он значительно дешевле Pixel 10 Pro. Если вы ищете компактный Android-смартфон и цените производительность и комфорт, то Galaxy S25 — отличный вариант, подытожили эксперты.

Motorola Razr Ultra

Если нужен флагманский Android-смартфон в относительно компактном корпусе, то стоит обратить внимание на Motorola Razr Ultra. Он удобен благодаря 4-дюймовому внешнему дисплею, с помощью которого можно отвечать на сообщения, управлять настройками и запускать практически любые приложения. В этом отношении это — идеальный компактный телефон.

Смартфон Motorola Razr Ultra Фото: androidauthority.com

Razr Ultra имеет тот же чипсет Snapdragon 8 Elite, что и Galaxy S25, очень хорошие камеры, отличное время автономной работы и гораздо более быстрая зарядка, чем у Pixel 10 Pro.

Есть и минусы. Его функции искусственного интеллекта далеко не впечатлили тестировщиков. Кроме того, Motorola предлагает всего 3 года обновлений ОС, тогда как конкурент обещает обновлять смартфон 7 лет. К тому же модель дороговата, ведь стоит 1300 долларов Razr Ultra. Это не самая практичная альтернатива Pixel 10 Pro, но если вы ищете что-то необычное и располагаете свободными деньгами, стоит рассмотреть этот смартфон как вариант, считают авторы.

OnePlus 13

OnePlus 13 — один из лучших Android-смартфонов, прошедших тесты Android Authority.

Он оснащен производительным чипсетом Snapdragon 8 Elite, имеет качественную тройную камеру, 6,82-дюймовый дисплей, программное обеспечение OnePlus OxygenOS, аккумулятор емкостью 6000 мАч, обеспечивающий 2 дня работы без подзарядки. Плюс не обошлось без проводной зарядки мощностью 80 Вт и приятного дизайна.

Смартфон OnePlus 13 Фото: theverge.com

Смартфон OnePlus стоит на 100 долларов дешевле, чем Pixel 10 Pro, поэтому он становится довольно заманчивой альтернативой, делают вывод эксперты.

