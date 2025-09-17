Не стоят своих денег: на новых смартфонах Pixel обнаружилась раздражающая проблема

Новые смартфоны Google Pixel 10 все чаще разочаровывают пользователей. Телефон был выпушен только в конце августа, но уже вызывает недовольство из-за довольно нелепых проблем.

Несмотря на переход на более эффективный техпроцесс TSMC, чипсет Tensor G5 в Pixel 10 не смог обеспечить ни роста производительности, ни продления времени автономной работы, отмечает androidpolice.com. К тому же, Google отказалась от графического процессора Arm Mali и перешла на вариант от Imagination Technologies, и новый графический процессор тоже совершенно не понравился пользователям.

Новый графический процессор PowerVR DXT-48-1536 отстает даже от прошлогодней модели Pixel 9, отмечают эксперты. Формально новшество выглядело вроде бы неплохо, но по факту оказалось, что оно не раскрывает обещанного потенциала и не обеспечивает заявленную производительность.

Например, Pixel 10 Pro набрал всего 3707 баллов в тесте производительности графического процессора Geekbench – а это едва ли треть от результата Pixel 9 Pro в 9023 балла. Причем оба эти результата заметно ниже, чем у Galaxy S25 от Samsung, который набрал более 26 000 баллов.

Пользователи Pixel 10 заявляют, что графический процессор PowerVR застревает на частоте простоя 396 МГц даже при высокой нагрузке, что значительно ниже номинальных 1 ГГц. Из-за этого он работает хуже, чем большинство Android-смартфонов среднего класса в задачах, требующих высокой нагрузки на графическую подсистему.

Однако, несмотря на многочисленные жалобы владельцев Pixel 10 на низкую производительность графического процессора, компания Google до сих пор официально не признала наличие проблемы.

Специалисты предполагают, что проблема может быть связана с тем, что Pixel 10 поставляется с устаревшим драйвером (v24.3) для графического процессора PowerVR DXT-48-1536. В августе компания Imagination Technologies выпустила новый драйвер (v25.1) для этого графического процессора, добавив совместимость с Android 16, поддержку Vulkan 1.4 и расширенные функции OpenCL.

Google обычно включает новые драйверы графического процессора в бета-версию Android, прежде чем выпустить их в стабильной сборке. Но пока что бета-версия Android 16 QPR2 для Pixel 10 не выпускалась. Так что есть надежда, что обновленный драйвер графического процессора может появиться в следующей бета-версии.

Также стало известно, что новым смартфонам Pixel не хватает одной полезной функции, которая могла бы спасти батарею. Речь о Battery Share, которая позволяла пользователям делиться зарядом своего телефона с теми, у кого он разрядился, и даже давала возможность заряжать беспроводные наушники.