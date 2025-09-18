Как iPhone 17, но дешевле: китайцы скопировали все "фишки" для нового Xiaomi (фото)

Xiaomi cкоро представит 17-ю флагманскую линейку смартфонов. Похоже, что компания бросает прямой вызов Apple. Новинки, помимо нейминга, получат схожие функции и дизайн интерфейса, явно вдохновленный iPhone 17.

Related video

Примечательно, что бренд пропускает 16-ю серию и сразу намерен выпустить Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Этот шаг, наряду с другими "заимствованиями", прямо указывает на стратегию открытой конкуренции с Купертино, пишет Gizmochina.

У Xiaomi свой "динамический остров"

В iPhone еще давно дебютировала фирменная функция Dynamic Island, и Xiaomi, конечно, решила не оставаться в стороне. В обновленной прошивке HyperOS 3 появится аналог под названием Xiaomi Super Island. Как и в iOS, это будет интерактивная область вверху экрана для отображения уведомлений, управления музыкой и некоторой многозадачности. Сообщается, что вариант Xiaomi позволит одновременно использовать до трех активных "островков".

Иллюстрация функции Xiaomi Super Island Фото: Xiaomi

Дизайн в стиле Liquid Glass

Еще одно нововведение коснется оформления интерфейса. В iOS 26 Apple внедрила дизайн-код Liquid Glass с полупрозрачными элементами и глянцевыми иконками. Судя по утечкам скриншотов HyperOS 3, Xiaomi внедрит похожую эстетику. Ожидается, что китайский бренд сделает акцент на более сдержанном дизайне с эффектом матового размытия, чтобы сохранить читабельность, но общая концепция явно вдохновлена Apple.

Прямой конкурент модели Pro Max

Смена названия тоже оказалась очевидной отсылкой. Если в прошлом году топовым смартфонов бренда был Xiaomi 15 Ultra, в этот раз компания "перескочила" через одну цифру и сразу анонсировала Xiaomi 17. В нее войдут базовый аппарат, Xiaomi 17 Pro и флагманский Xiaomi 17 Pro Max. Этот маркетинговый ход не оставляет сомнений в том, кому Xiaomi хочет навязать конкуренцию.

Так будет выглядеть Xiaomi 17 Pro Max Фото: Xiaomi

Однако свою уникальную "фишку" китайский "Pro Max" все же получит. Судя по изображениям в сети, у смартфона будет необычный дизайн со вторым экраном на задней крышке.

Раньше Фокус писал, что Xiaomi 17 Pro Max со вторым экраном заметили на "секретных" снимках. Компания решила вернуться к смелому эксперименту, оснастив гаджет дополнительным дисплеем на тыльной панели.