Xiaomi 17 Pro Max со вторым экраном заметили на "секретных" снимках: чем удивит новинка (фото)

В сети появились первые изображения дизайна флагманского смартфона Xiaomi 17 Pro Max. Судя по всему, компания решила вернуться к смелому эксперименту, оснастив гаджет вторым дисплеем на задней панели.

Утечка произошла не через инсайдеров, а по вине самой компании: изображение на короткое время появилось в качестве аватара в официальном профиле Xiaomi в Weibo, пишет Gizchina.

Возвращение к старой идее

На обнаруженном снимке виден блок с тремя камерами и большим дополнительным экраном, который занимает всю его площадь. Это не просто маленькое окошко для уведомлений, а полноценная панель, интегрированная в заднюю крышку смартфона.

Идея не нова для Xiaomi. В 2021 году компания уже выпускала Mi 11 Ultra с компактным 1,1-дюймовым дисплеем на спинке, который мог показывать время и уведомления. Однако в последующих моделях от этой концепции отказались. Теперь, похоже, что Xiaomi решила развить эту идею в ином масштабе.

Официальный рендер Xiaomi 17 Pro Max Фото: Xiaomi

Зачем это нужно

Полноценный второй экран способен предложить массу практических бонусов. Пользователи смогут делать качественные селфи на основную камеру, используя тыльный дисплей в качестве видоискателя. Также он позволит управлять музыкой, читать уведомления, не переворачивая и не разблокируя основной экран, что сэкономит время и заряд батареи.

В условиях, когда флагманские смартфоны становятся все более похожими друг на друга, такое смелое дизайнерское решение может помочь Xiaomi выделиться на фоне конкурентов. Пока никаких официальных подробностей о характеристиках, цене или дате выхода Xiaomi 17 Pro Max нет. Но если судить по имеющимся рендерам, аппарат будет одним из самых интересных у бренда за последние годы.

