Обновляйте их всегда: названы самые нужные приложения для смартфонов Xiaomi

Телефоны Xiaomi отличаются тем, что работают на собственной операционной системе HyperOS. Для того, чтобы она функционировала безукоризненно, понадобится внимание к некоторым приложениям.

Системные приложения важно вовремя обновлять, поясняет xiaomitime.com. Ведь они не только влияют на повседневную работу, но и добавляют новые функции на устройство. Издание называет пять таких базовых приложений для смартфонов Xiaomi.

Приложение-лаунчер

Это самое важное приложение, которое нужно обновлять, так как это основной интерфейс, к которому вы обращаетесь десятки раз в день. В частности, следует обновить:

POCO Launcher для телефонов POCO;

HyperOS Launcher для телефонов Xiaomi и Redmi.

Приложение безопасности

Оно называется HyperOS Security App, и это больше, чем просто антивирус, – речь идет о полноценном инструменте управления системой. Обновлять приложения очень важно, так как оно включает в себя функцию Game Turbo, необходимую для достижения максимальной производительности в играх.

Плагин SystemUI

Этот элемент менее заметен по сравнению с другими приложениями, но не менее важен для бесперебойной работы системы

Регулярные обновления плагина обеспечивают улучшение обработки уведомлений, быстрых переключателей настроек и общей отзывчивости интерфейса центра управления.

Галерея и редактор галерей

Приложение «Галерея» и редактор HyperOS постоянно обновляются и добавляют новые функции искусственного интеллекта и функции редактирования. Обновляйте их, если хотите добиться более эффектных фотографий на своем телефоне Xiaomi.

Хранилище приложений

Такое хранилище называется App Vault, и, чтобы в него попасть, достаточно просто свайпнуть с начальной страницы (-1 экран). Регулярные обновления программного обеспечения добавляют новые виджеты и улучшают производительность.

Напомним, ранее телефон Poco F7 от компании Xiaomi назывался в летнем списке самых интересных смартфонов 2025 года.

А модель Poco F7 Pro попала в рейтинг лучших смартфонов лета 2025 года, – вместе с другими популярными китайскими гаджетами, такими как Huawei Pura 80 Ultra и Xiaomi Mix Flip 2.