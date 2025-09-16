Оновлюйте їх завжди: названо найпотрібніші додатки для смартфонів Xiaomi

Телефони Xiaomi відрізняються тим, що працюють на власній операційній системі HyperOS. Для того, щоб вона функціонувала бездоганно, знадобиться увага до деяких додатків.

Системні додатки важливо вчасно оновлювати, пояснює xiaomitime.com. Адже вони не тільки впливають на повсякденну роботу, а й додають нові функції на пристрій. Видання називає п'ять таких базових додатків для смартфонів Xiaomi.

Додаток-лаунчер

Це найважливіший додаток, який потрібно оновлювати, оскільки це основний інтерфейс, до якого ви звертаєтеся десятки разів на день. Зокрема, слід оновити:

POCO Launcher для телефонів POCO;

HyperOS Launcher для телефонів Xiaomi і Redmi.

Додаток безпеки

Він називається HyperOS Security App, і це більше, ніж просто антивірус, — йдеться про повноцінний інструмент управління системою. Оновлювати додатки дуже важливо, оскільки вони містять функцію Game Turbo, необхідну для досягнення максимальної продуктивності в іграх.

Плагін SystemUI

Цей елемент менш помітний порівняно з іншими додатками, але не менш важливий для безперебійної роботи системи

Регулярні оновлення плагіна забезпечують поліпшення опрацювання повідомлень, швидких перемикачів налаштувань і загальної чуйності інтерфейсу центру управління.

Галерея та редактор галерей

Додаток "Галерея" і редактор HyperOS постійно оновлюються і додають нові функції штучного інтелекту і функції редагування. Оновлюйте їх, якщо хочете домогтися більш ефектних фотографій на своєму телефоні Xiaomi.

Сховище додатків

Таке сховище називається App Vault, і, щоб у нього потрапити, достатньо просто свайпнути з початкової сторінки (-1 екран). Регулярні оновлення програмного забезпечення додають нові віджети та покращують продуктивність.

