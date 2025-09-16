Xiaomi 17 Pro Max із другим екраном помітили на "секретних" знімках: чим здивує новинка (фото)

У мережі з'явилися перші зображення дизайну флагманського смартфона Xiaomi 17 Pro Max. Судячи з усього, компанія вирішила повернутися до сміливого експерименту, оснастивши гаджет другим дисплеєм на задній панелі.

Витік стався не через інсайдерів, а з вини самої компанії: зображення на короткий час з'явилося як аватар в офіційному профілі Xiaomi в Weibo, пише Gizchina.

Повернення до старої ідеї

На виявленому знімку видно блок з трьома камерами і великим додатковим екраном, який займає всю його площу. Це не просто маленьке віконце для повідомлень, а повноцінна панель, інтегрована в задню кришку смартфона.

Ідея не нова для Xiaomi. У 2021 році компанія вже випускала Mi 11 Ultra з компактним 1,1-дюймовим дисплеєм на спинці, який міг показувати час і повідомлення. Однак у наступних моделях від цієї концепції відмовилися. Тепер, схоже, що Xiaomi вирішила розвинути цю ідею в іншому масштабі.

Офіційний рендер Xiaomi 17 Pro Max Фото: Xiaomi

Навіщо це потрібно

Повноцінний другий екран здатний запропонувати масу практичних бонусів. Користувачі зможуть робити якісні селфі на основну камеру, використовуючи тильний дисплей як видошукач. Також він дасть змогу керувати музикою, читати повідомлення, не перевертаючи і не розблоковуючи основний екран, що заощадить час і заряд батареї.

В умовах, коли флагманські смартфони стають дедалі схожішими один на одного, таке сміливе дизайнерське рішення може допомогти Xiaomi виділитися на тлі конкурентів. Поки що жодних офіційних подробиць про характеристики, ціну або дату виходу Xiaomi 17 Pro Max немає. Але якщо судити за наявними рендерами, апарат буде одним із найцікавіших у бренду за останні роки.

