Як iPhone 17, але дешевше: китайці скопіювали всі "фішки" для нового Xiaomi (фото)

Xiaomi скоро представить 17-ту флагманську лінійку смартфонів. Схоже, що компанія кидає прямий виклик Apple. Новинки, крім неймінгу, отримають схожі функції і дизайн інтерфейсу, явно натхненний iPhone 17.

Примітно, що бренд пропускає 16-ту серію і відразу має намір випустити Xiaomi 17, 17 Pro і 17 Pro Max. Цей крок, поряд з іншими "запозиченнями", прямо вказує на стратегію відкритої конкуренції з Купертіно, пише Gizmochina.

У Xiaomi свій "динамічний острів"

В iPhone ще давно дебютувала фірмова функція Dynamic Island, і Xiaomi, звичайно, вирішила не залишатися осторонь. В оновленій прошивці HyperOS 3 з'явиться аналог під назвою Xiaomi Super Island. Як і в iOS, це буде інтерактивна область у верхній частині екрана для відображення сповіщень, управління музикою і деякої багатозадачності. Повідомляється, що варіант Xiaomi дасть змогу одночасно використовувати до трьох активних "острівців".

Ілюстрація функції Xiaomi Super Island Фото: Xiaomi

Дизайн у стилі Liquid Glass

Ще одне нововведення торкнеться оформлення інтерфейсу. В iOS 26 Apple впровадила дизайн-код Liquid Glass з напівпрозорими елементами і глянцевими іконками. Судячи з витоків скріншотів HyperOS 3, Xiaomi впровадить схожу естетику. Очікується, що китайський бренд зробить акцент на більш стриманому дизайні з ефектом матового розмиття, щоб зберегти читабельність, але загальна концепція явно натхненна Apple.

Прямий конкурент моделі Pro Max

Зміна назви теж виявилася очевидним відсиланням. Якщо торік топовим смартфоном бренду був Xiaomi 15 Ultra, цього разу компанія "перескочила" через одну цифру і відразу анонсувала Xiaomi 17. До неї увійдуть базовий апарат, Xiaomi 17 Pro і флагманський Xiaomi 17 Pro Max. Цей маркетинговий хід не залишає сумнівів у тому, кому Xiaomi хоче нав'язати конкуренцію.

Так виглядатиме Xiaomi 17 Pro Max Фото: Xiaomi

Однак свою унікальну "фішку" китайський "Pro Max" все ж отримає. Судячи із зображень у мережі, у смартфона буде незвичайний дизайн із другим екраном на задній кришці.

