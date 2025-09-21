Чехол для смартфона "залечивает" царапины без следа: что придумала Meizu (фото)
Meizu представила инновационный защитный чехол. Аксессуар, выпущенный под брендом PANDAER, использует тепло, выделяемое смартфоном, для постепенного разглаживания мелких повреждений.
Новинка будет доступна для недавно анонсированного флагмана Meizu 22, а также для линейки Apple iPhone 17, сообщает 5play.
В основе чехла лежит PET-пластик, покрытый специальным запатентованным слоем PANDAER Healing+. Этот материал реагирует на тепло, которое генерирует смартфон во время работы. Под его воздействием структура покрытия размягчается и постепенно "затягивает" неглубокие царапины и потертости.
Производитель утверждает, что процесс восстановления происходит с видимой глазу скоростью. Согласно тестам Meizu, покрытие полностью устраняет даже повреждения, нанесенные медной щеткой с усилием в 300 граммов. В качестве дополнительного бонуса, фирменный слой обладает антибактериальными свойствами.
Первыми аксессуар получат владельцы смартфона Meizu 22. Это компактный флагман с 6,3-дюймовым OLED-экраном с пиковой яркостью 6000 нит, процессором Snapdragon 8s Gen 4 и тройной 50-мегапиксельной камерой.
Также чехлы будут доступны для каждой модели серии iPhone 17. Продажи новинки в Китае начнутся уже в сентябре. В будущем компания планирует выпустить версии и для других моделей смартфонов.
