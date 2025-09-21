Чохол для смартфона "заліковує" подряпини без сліду: що придумала Meizu (фото)

Meizu представила інноваційний захисний чохол. Аксесуар, випущений під брендом PANDAER, використовує тепло, що виділяється смартфоном, для поступового розгладження дрібних пошкоджень.

Новинка буде доступна для нещодавно анонсованого флагмана Meizu 22, а також для лінійки Apple iPhone 17, повідомляє 5play.

В основі чохла лежить PET-пластик, покритий спеціальним запатентованим шаром PANDAER Healing+. Цей матеріал реагує на тепло, яке генерує смартфон під час роботи. Під його впливом структура покриття розм'якшується і поступово "затягує" неглибокі подряпини і потертості.

Виробник стверджує, що процес відновлення відбувається з видимою оку швидкістю. Згідно з тестами Meizu, покриття повністю усуває навіть ушкодження, нанесені мідною щіткою із зусиллям у 300 грамів. Як додатковий бонус, фірмовий шар має антибактеріальні властивості.

Meizu 22 — новий смартфон, сумісний з інноваційним чохлом Фото: Meizu

Першими аксесуар отримають власники смартфона Meizu 22. Це компактний флагман із 6,3-дюймовим OLED-екраном із піковою яскравістю 6000 ніт, процесором Snapdragon 8s Gen 4 і потрійною 50-мегапіксельною камерою.

Також чохли будуть доступні для кожної моделі серії iPhone 17. Продажі новинки в Китаї почнуться вже у вересні. У майбутньому компанія планує випустити версії і для інших моделей смартфонів.

