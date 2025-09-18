Европейский рынок солнечной энергии рушится: какая технология стала более выгодной

В Германии количество сделок по покупке солнечной энергии сократилось на 87%, что указывает на большие проблемы для развития отрасли. В других странах Европы ситуация не лучше, поскольку во многих регионах цены стали отрицательными.

Related video

Эта тема подробно обсуждалась на прошедшей на прошлой неделе в Берлине конференции "Get Enspired! 2025", посвященной аккумуляторам. Подробности со ссылкой на экспертов сообщает издание ESS-news.

Европейский рынок возобновляемой энергетики рушится под давлением собственного успеха. Разработка автономных солнечных электростанций, которые продавали электроэнергию по долгосрочным соглашениям о закупках (PPA), может остановиться, поскольку дневная солнечная генерация сталкивается с каннибализацией цен.

Во многих регионах они вовсе не дают прибыли, при том что желающие подключиться к сети выстраиваются в очереди. Банки и спонсоры не желают давать деньги на строительство, что затрудняет создание новых станций традиционного типа, которые генерируют и передают энергию напрямую.

Доминик Хишье из аналитической компании Pexapark заявила, что стандартный подход к коммерциализации автономных солнечных электростанций больше не работает. Всего за два года стоимость cолнечной энергии по сравнению с традиционными источниками упала с 90% до 50%.

Эксперт отметила, что сложившаяся ситуация подталкивает владельцев солнечных электростанций к необходимости использовать автономные гибридные установки с аккумуляторами (BESS) для хранения энергии. Вероятно, только так генерация будет экономически выгодной. В Великобритании так уже делают при строительстве 70% новых проектов.

Ранее писали, что солнечные панели и ветряки перегрузили энергосеть Испании. Страна начала слишком быстро переходить на возобновляемые источники энергии, не подготовив инфраструктуру должным образом. Вероятно, это привело к масштабному отключению света.

Писали также, почему солнечные панели вредят энергосистеме. Слишком большое количество фотоэлектрических станций приводит к просадке энергосистемы вечером.