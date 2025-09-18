Європейський ринок сонячної енергії руйнується: яка технологія стала більш вигідною

У Німеччині кількість угод з купівлі сонячної енергії скоротилася на 87%, що вказує на великі проблеми для розвитку галузі. В інших країнах Європи ситуація не краща, оскільки в багатьох регіонах ціни стали негативними.

Related video

Цю тему докладно обговорювали на конференції "Get Enspired!", що пройшла минулого тижня в Берліні. 2025", присвяченій акумуляторам. Подробиці з посиланням на експертів повідомляє видання ESS-news.

Європейський ринок відновлюваної енергетики руйнується під тиском власного успіху. Розробка автономних сонячних електростанцій, які продавали електроенергію за довгостроковими угодами про закупівлі (PPA), може зупинитися, оскільки денна сонячна генерація стикається з канібалізацією цін.

У багатьох регіонах вони зовсім не дають прибутку, при тому що охочі підключитися до мережі шикуються в черги. Банки і спонсори не бажають давати гроші на будівництво, що ускладнює створення нових станцій традиційного типу, які генерують і передають енергію безпосередньо.

Домінік Хішьє з аналітичної компанії Pexapark заявила, що стандартний підхід до комерціалізації автономних сонячних електростанцій більше не працює. Усього за два роки вартість сонячної енергії порівняно з традиційними джерелами впала з 90% до 50%.

Експерт зазначила, що ситуація, яка склалася, підштовхує власників сонячних електростанцій до необхідності використовувати автономні гібридні установки з акумуляторами (BESS) для зберігання енергії. Ймовірно, тільки так генерація буде економічно вигідною. У Великій Британії так уже роблять під час будівництва 70% нових проєктів.

Раніше писали, що сонячні панелі та вітряки перевантажили енергомережу Іспанії. Країна почала занадто швидко переходити на поновлювані джерела енергії, не підготувавши інфраструктуру належним чином. Ймовірно, це призвело до масштабного відключення світла.

Писали також, чому сонячні панелі шкодять енергосистемі. Занадто велика кількість фотоелектричних станцій призводить до просідання енергосистеми ввечері.