Утечка данных через е-нотариат НПУ: личные документы украинцев теперь в открытом доступе

Нотариальная палата Украины заявила о грубом нарушении нотариальной тайны в ходе тестирования системы е-нотариата. В открытом доступе оказались личные данные украинцев из государственных реестров, включая информацию о завещаниях.

Палата официально обратилась к вице-премьер-министру — министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко с требованием немедленно остановить тестирование системы, сообщает пресс-служба НПУ.

Как заявили в организации, при работе с учебной версией системы е-нотариата сотрудники обнаружили, что в ней доступны реальные данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра. Это означает, что конфиденциальная информация о доверенностях, завещаниях и сопроводительные документы граждан фактически попали в публичный доступ.

"Это является грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и прав граждан", — говорится в сообщении.

Представители нотариальной палаты выразили готовность присоединиться к работе над устранением недостатков и урегулированием ситуации. До тех пор настаивают на остановке тестирования, пока не будет обеспечена надежная защита персональных сведений и нотариальной тайны украинцев.

