Витік даних через е-нотаріат НПУ: особисті документи українців тепер у відкритому доступі

Нотаріальна палата України заявила про грубе порушення нотаріальної таємниці під час тестування системи е-нотаріату. У відкритому доступі опинилися особисті дані українців із державних реєстрів, включно з інформацією про заповіти.

Палата офіційно звернулася до віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка з вимогою негайно зупинити тестування системи, повідомляє пресслужба НПУ.

Як заявили в організації, під час роботи з навчальною версією системи е-нотаріату співробітники виявили, що в ній доступні реальні дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру. Це означає, що конфіденційна інформація про довіреності, заповіти та супровідні документи громадян фактично потрапили в публічний доступ.

"Це є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян", — ідеться в повідомленні.

Представники нотаріальної палати висловили готовність долучитися до роботи над усуненням недоліків та врегулюванням ситуації. Доти наполягають на зупинці тестування, доки не буде забезпечено надійний захист персональних відомостей та нотаріальної таємниці українців.

