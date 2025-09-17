Украинцев в Канаде заставляют доказывать, что они не уклонялись от службы: подробности

Украинцы, которые обращаются за статусом постоянного проживания в Канаде, начали получать официальные уведомления от Министерства иммиграции с требованием предоставить подтверждение об освобождении от воинской обязанности. В письмах отмечается, что мужчины, которые проживали в Украине в призывном возрасте, должны предоставить документы, удостоверяющие их право на отсрочку или непригодность к службе.

Related video

Как сообщил паблик "Украинская Канада", мужчины получают так называемые Procedural fairness letters от Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC). В этих письмах заявителей просят предоставить официальные справки, выданные государственными органами Украины, подтверждающие, что человек был освобожден от военной службы или не подлежал призыву во время войны. Впоследствии публикацию в паблике закрыли от посторонних пользователей, однако в сети остались скриншоты сообщения.

Паблик "Украинская Канада" закрыл публикацию от посторонних пользователей Фото: Скриншот

Одно из таких писем получил заявитель, который до этого уже присылал заполненную анкету о военной службе, приписное свидетельство и собственное объяснение, что он никогда не служил и не был мобилизован. Несмотря на это, канадский офицер направил повторный запрос, требуя более официальных документов.

Украинцев в Канаде заставляют доказывать, что они не уклонялись от службы Фото: Скриншот Украинцев в Канаде заставляют доказывать, что они не уклонялись от службы Фото: Скриншот

В сообщении IRCC объясняется, что в Украине существует обязательный призыв для мужчин, начиная с 25 лет. Хотя его отменили в 2012 году, уже в 2014-м восстановили. После вторжения России в 2022 году все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имели освобождения, должны были зарегистрироваться в территориальных центрах комплектования и пройти медицинский осмотр. Учитывая, что заявители проживали в Украине в этот период, канадская сторона требует заверенные копии документов об освобождении от службы или другие военные документы, выданные официальными структурами. На их подачу выделяется всего семь дней.

Кроме этого, в телеграмм-канале Bankova Mail высказали предположение, что если такая практика станет системной, Канада может стать первой страной, которая начнет возвращать украинцев призывного возраста на Родину.

Стоит также заметить, что по состоянию на момент публикации новости, Посольство Украины в Канаде и Министерство иностранных дел официальных заявлений по этому поводу не делали.

Напомним, что 21-летний гражданин Украины вместе с белоруской запустили дрон над правительственным кварталом Варшавы. Из-за нарушения запретной зоны мужчину решили депортировать на Родину.

Также Фокус писал, что концерт белорусского рэпера Макса Коржа в Польше завершился массовыми задержаниями — полиция зафиксировала более 100 нарушителей закона, части из которых грозит депортация. Первых украинцев уже отправили домой, в частности 18-летнюю Ангелину из Днепра.