Українців у Канаді змушують доводити, що вони не ухилялися від служби: подробиці

Українці, які звертаються по статус постійного проживання в Канаді, почали отримувати офіційні повідомлення від Міністерства імміграції з вимогою надати підтвердження про звільнення від військового обов’язку. У листах наголошується, що чоловіки, які проживали в Україні у призовному віці, мають надати документи, що засвідчують їхнє право на відстрочку або непридатність до служби.

Як повідомив паблік "Українська Канада", чоловіки отримують так звані Procedural fairness letters від Міністерства імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC). У цих листах заявників просять надати офіційні довідки, видані державними органами України, які підтверджують, що людина була звільнена від військової служби або не підлягала призову під час війни. Згодом публікацію у пабліку закрили від сторонніх користувачів, однак у мережі залишилися скриншоти повідомлення.

Паблік "Українська Канада" закрив публікацію від сторонніх користувачів Фото: Скриншот

Один із таких листів отримав заявник, який до цього вже надсилав заповнену анкету щодо військової служби, приписне свідоцтво та власне пояснення, що він ніколи не служив і не був мобілізований. Попри це, канадський офіцер надіслав повторний запит, вимагаючи більш офіційних документів.

Українців у Канаді змушують доводити, що вони не ухилялися від служби Фото: Скриншот Українців у Канаді змушують доводити, що вони не ухилялися від служби Фото: Скриншот

У повідомленні IRCC пояснюється, що в Україні існує обов’язковий призов для чоловіків, починаючи з 25 років. Хоча його скасували у 2012 році, вже у 2014-му відновили. Після вторгнення Росії у 2022 році всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мали звільнення, повинні були зареєструватися у територіальних центрах комплектування та пройти медичний огляд. Враховуючи, що заявники проживали в Україні у цей період, канадська сторона вимагає завірені копії документів про звільнення від служби або інші військові документи, видані офіційними структурами. На їх подання виділяється лише сім днів.

Окрім цього, у телеграм-каналі Bankova Mail висловили припущення, що якщо така практика стане системною, Канада може стати першою країною, яка почне повертати українців призовного віку на Батьківщину.

Варто також зауважити, що станом на момент публікації новини, Посольство України в Канаді та Міністерство закордонних справ офіційних заяв з цього приводу не робили.

