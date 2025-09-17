21-річний українець з білорускою запускали дрон над Варшавою: чоловіка депортують додому

Оператором дрону, який нещодавно зафіксували над урядовими будівлями та резиденцією президента Польщі, виявився 21-річний українець. Його оштрафували та видворили з країни, а його напарницю відпустили.

Як повідомляє RMF 24, у Варшаві стався інцидент із польотом безпілотника над урядовим кварталом і палацом Бельведер, де розташована президентська резиденція. Дрон перебував у забороненій зоні, тому його оператор — громадянин України — отримав адміністративне покарання та рішення про депортацію.

Згідно з польським законодавством, це порушення кваліфікується за статтею 212 Закону про авіацію. Чоловік визнав провину й добровільно погодився на штраф у розмірі 4 тисяч злотих. Після цього прокуратура звернулася до Прикордонної служби з проханням про його видворення. Згідно з рішенням, 21-річному українцю заборонено в’їзд не лише до Польщі, а й до всієї Шенгенської зони протягом п’яти років.

Разом із ним затримали і 17-річну громадянку Білорусі. Вона була свідком запуску дрона й не понесла покарання — після допиту дівчину відпустили.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) розпочало перевірку, аби з’ясувати, чи міг цей політ мати характер шпигунської операції. Правоохоронці вивчали телефони затриманих, однак доказів співпраці з іноземними спецслужбами не виявили.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про інцидент увечері, 15 вересня на платформі X. Він заявив, що Служба державної охорони знешкодила дрон над урядовими будівлями та палацом Бельведер. Тоді повідомлялося про затримання двох громадян Білорусі, проте пізніше з’ясувалося, що йшлося про білоруску та українця.

З міркувань безпеки у Польщі польоти безпілотників над урядовими установами та стратегічними об’єктами суворо заборонені. Такі зони позначені спеціальними попереджувальними знаками. Керівники дронів з ліцензіями мають можливість перевіряти дозволені та заборонені території за допомогою застосунків DroneTower і DroneMap.

Нагадаємо, що за даними RMF24, обидва іноземці перебували в Польщі легально: українець проживав у країні протягом восьми років, а білоруска приїхала лише на кілька днів.

