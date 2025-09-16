Дрон у Польщі перехопили над будівлями уряду: поліція затримала українця та білоруску, — ЗМІ

Близько 19:00 15 вересня над урядовими будівлями в польській столиці Варшаві Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник. В поліції заявили, що затримали двох підозрюваних в запуску дрона — 21-річного українця та 17-річну білоруску.

Дрон у Польщі в понеділок увечері пролетів над палацом Бельведер і резиденцією прем'єр-міністра на вулиці Парковій у Варшаві, повідомляє 16 вересня польський телеканал Polsat News. За даними журналістів, слідчі проводять обшуки у квартирах затриманих підозрюваних.

Поліція перевіряє особи українця та білоруски і з'ясовують, чи мають вони дозвіл на легальне проживання в країні. За даними прокуратури, в них вилучили дрон.

Репортерка польського телеканалу з посиланням на джерела повідомляє, що дрон літав у забороненій зоні над Бельведером і резиденцією прем'єра кілька хвилин. Речник Служби державної охорони Богуслав Пьорковський розповів, що безпілотник помітили офіцери, які патрулювали район.

Затриманих підозрюють за статтею 212 Закону про авіацію. За інформацією каналу, молоді люди переночували у слідчому ізоляторі, і після цього їх опитали правоохоронці.

Дрон у Польщі над урядовими будівлями: що кажуть правоохоронці

Речник координатора спеціальних служб Яцек Добжинський розповів, що затримані молода білоруска і її 21-річний друг з України дають поліції свідчення, та правоохоронці встановлюють їхні мотиви.

"Ми заперечуємо чутки про те, що це якась масштабна шпигунська операція. На цьому етапі ніхто не може точно сказати. Це молоді люди. Можливо, це була недбалість, можливо, незнання, можливо, вони хотіли зняти фільм", — сказав журналістам речник координатора польських спецслужб.

Він нагадав, що в Польщі заборонені для польотів дронів зони позначаються спеціальними знаками, а також попереджувальні повідомлення відображаються на самих пристроях.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про те, що над будівлями уряду і палацом Бельведер (однією з резиденцій польського президента) у Варшаві Служба державної охорони ввечері 15 вересня нейтралізувала безпілотник. Він заявляв, що правоохоронці затримали двох громадян Білорусі.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня відбулося вторгнення безпілотників РФ у Польщу. Дональд Туск повідомляв, що протиповітряна оборона Польщі та союзників НАТО збила 4 з 19 дронів. Польські ЗМІ повідомляли, що один дрон впав біля Варшави, а загалом падіння уламків зафіксовано у щонайменше 11 місцях.