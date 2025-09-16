Дрон в Польше перехватили над зданиями правительства: полиция задержала украинца и белоруску, — СМИ

Около 19:00 15 сентября над правительственными зданиями в польской столице Варшаве Служба государственной охраны нейтрализовала беспилотник. В полиции заявили, что задержали двух подозреваемых в запуске дрона — 21-летнего украинца и 17-летнюю белоруску.

Дрон в Польше в понедельник вечером пролетел над дворцом Бельведер и резиденцией премьер-министра на улице Парковой в Варшаве, сообщает 16 сентября польский телеканал Polsat News. По данным журналистов, следователи проводят обыски в квартирах задержанных подозреваемых.

Полиция проверяет личности украинца и белоруски и выясняют, имеют ли они разрешение на легальное проживание в стране. По данным прокуратуры, у них изъяли дрон.

Репортер польского телеканала со ссылкой на источники сообщает, что дрон летал в запретной зоне над Бельведером и резиденцией премьера несколько минут. Представитель Службы государственной охраны Богуслав Пьорковский рассказал, что беспилотник заметили офицеры, которые патрулировали район.

Задержанных подозревают по статье 212 Закона об авиации. По информации канала, молодые люди переночевали в следственном изоляторе, и после этого их опросили правоохранители.

Дрон в Польше над правительственными зданиями: что говорят правоохранители

Представитель координатора специальных служб Яцек Добжинский рассказал, что задержанные молодая белоруска и ее 21-летний друг из Украины дают полиции показания, и правоохранители устанавливают их мотивы.

"Мы отрицаем слухи о том, что это какая-то масштабная шпионская операция. На этом этапе никто не может точно сказать. Это молодые люди. Возможно, это была халатность, возможно, незнание, возможно, они хотели снять фильм", — сказал журналистам представитель координатора польских спецслужб.

Он напомнил, что в Польше запрещенные для полетов дронов зоны обозначаются специальными знаками, а также предупредительные сообщения отображаются на самих устройствах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о том, что над зданиями правительства и дворцом Бельведер (одной из резиденций польского президента) в Варшаве Служба государственной охраны вечером 15 сентября нейтрализовала беспилотник. Он заявлял, что правоохранители задержали двух граждан Беларуси.

Напомним, в ночь на 10 сентября произошло вторжение беспилотников РФ в Польшу. Дональд Туск сообщал, что противовоздушная оборона Польши и союзников НАТО сбила 4 из 19 дронов. Польские СМИ сообщали, что один дрон упал возле Варшавы, а в целом падение обломков зафиксировано по меньшей мере в 11 местах.