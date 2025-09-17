21-летний украинец с белоруской запускали дрон над Варшавой: мужчину депортируют домой

Оператором дрона, который недавно зафиксировали над правительственными зданиями и резиденцией президента Польши, оказался 21-летний украинец. Его оштрафовали и выдворили из страны, а его напарницу отпустили.

Related video

Как сообщает RMF 24, в Варшаве произошел инцидент с полетом беспилотника над правительственным кварталом и дворцом Бельведер, где расположена президентская резиденция. Дрон находился в запретной зоне, поэтому его оператор — гражданин Украины — получил административное наказание и решение о депортации.

Согласно польскому законодательству, это нарушение квалифицируется по статье 212 Закона об авиации. Мужчина признал вину и добровольно согласился на штраф в размере 4 тысяч злотых. После этого прокуратура обратилась в Пограничную службу с просьбой о его выдворении. Согласно решению, 21-летнему украинцу запрещен въезд не только в Польшу, но и во всю Шенгенскую зону в течение пяти лет.

Вместе с ним задержали и 17-летнюю гражданку Беларуси. Она была свидетелем запуска дрона и не понесла наказания — после допроса девушку отпустили.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку, чтобы выяснить, мог ли этот полет иметь характер шпионской операции. Правоохранители изучали телефоны задержанных, однако доказательств сотрудничества с иностранными спецслужбами не обнаружили.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об инциденте вечером, 15 сентября на платформе X. Он заявил, что Служба государственной охраны обезвредила дрон над правительственными зданиями и дворцом Бельведер. Тогда сообщалось о задержании двух граждан Беларуси, однако позже выяснилось, что речь шла о белоруске и украинце.

Сообщение Туска

Из соображений безопасности в Польше полеты беспилотников над правительственными учреждениями и стратегическими объектами строго запрещены. Такие зоны обозначены специальными предупредительными знаками. Руководители дронов с лицензиями имеют возможность проверять разрешенные и запрещенные территории с помощью приложений DroneTower и DroneMap.

Напомним, что по данным RMF24, оба иностранца находились в Польше легально: украинец проживал в стране в течение восьми лет, а белоруска приехала лишь на несколько дней.

Как сообщал Фокус, 15 сентября над правительственными зданиями в польской столице Варшаве Служба государственной охраны нейтрализовала беспилотник. В полиции заявили, что задержали двух подозреваемых в запуске дрона — 21-летнего украинца и 17-летнюю белоруску.

Фокус также писал о сообщении премьер-министра Польши Дональда Туска, который отметил, что по подозрению в запуске дрона над зданиями правительства правоохранители задержали двух граждан Беларуси.