Флагман Samsung разочарует покупателей: раскрыт фатальный недостаток Galaxy S26 Ultra (фото)

Поклонники Samsung, ожидающие релиза флагманского Galaxy S26 Ultra в начале 2026 года, могут столкнуться с неприятным сюрпризом. По слухам, компания может отказаться от топовых чипов Qualcomm Snapdragon в своей лучшей модели, установив вместо них свой процессор Exynos.

Решение может повредить репутации флагмана, поскольку чипсеты Exynos исторически считались менее мощными и эффективными, чем их американские аналоги, пишет Phone Arena.

Почему это потенциальный шаг назад

На протяжении многих лет Samsung продавала разные версии своих флагманов по всему миру. На одни рынки поставлялись варианты с чипами Snapdragon, на другие — с Exynos. И зачастую покупатели, которым доставался фирменный процессор бренда, были недовольны. На практике выяснилось, что смартфоны на базе Snapdragon, как правило, работают быстрее и стабильнее, меньше нагреваются и дольше держат заряд батареи.

Модели на Exynos, в свою очередь, часто отставали в тестах быстродействия и имели проблемы с энергоэффективностью. Для флагманских гаджетов S23 Ultra, S24 Ultra и S25 Ultra компания делала исключение, поставляя их по всему миру только с чипами Snapdragon, что понравилось потребителям. Возвращение к Exynos в самой дорогой модели серии могут воспринять как "даунгрейд" и попытку сэкономить на пользователях.

Samsung Exynos и Qualcomm Snapdragon — давние "антагонисты" на рынке мобильных чипов Фото: Phone Arena

Все может измениться

Несмотря на противоречивую репутацию чипов Samsung, будущий Exynos 2600 может переменить ситуацию. По предварительным инсайдам, его будут изготавливать по передовому 2-нанометровому техпроцессу Samsung. Теоретически это обеспечит повышенную мощность и энергоэффективность в сравнении с 3-нм конкурентами.

Ранние тесты в бенчмарках демонстрируют обнадеживающие результаты: Exynos 2600 не только не уступает, но в некоторых многоядерных задачах превосходит Snapdragon 8 Elite и актуальные чипсеты Apple. Сообщается также о переработанной системе охлаждения и модернизированной графической подсистеме, созданной совместно с Huawei.

Трудности в маркетинге

Даже если Exynos 2600 окажется хорош в действии, досадной проблемой для Samsung станет не само железо", а общественное мнение. За многие годы у пользователей сформировалось стойкое впечатление, что Exynos — это "второй сорт". Переубедить их будет нелегко.

Чтобы доказать, что новый чип ни в чем не уступает решениям Snapdragon, маркетинговой команде придется "попотеть": акцент не на технических терминах, а на реальных преимуществах (плавности в играх, автономности, качестве фото) может сработать. Однако скептицизм, скорее всего, сохранится до появления реальных независимых тестов. Вдобавок стоит учитывать, что все это пока только слухи, и до выхода новинок остается еще несколько месяцев.

