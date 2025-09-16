Поддержите нас UA
Диджитал

На популярных смартфонах Samsung нашли серьезную проблему: как ее исправить

Samsung Galaxy проблема с безопасностью обновление
Смартфон Galaxy S25 Ultra | Фото: Future

На телефонах Samsung специалисты нашли несколько важных проблем с безопасностью, причем одну из них назвали критической. Если проблемы не устранить, киберпреступники могут установить на ваш смартфон вредоносное ПО и украсть не только данные, но и ваши деньги.

В ситуации с безопасностью может помочь сентябрьское обновление, которое включает в себя исправление около 60 ошибок, пишет The Sun. Что касается проблемы, которую посчитали самой серьезной, то она, по всей видимости, связана с приложением WhatsApp. Недавно такая уязвимость была обнаружена и в iOS на смартфонах Apple.

Владельцам телефонов под управлением Android 13 или более поздней версии рекомендуют обновить свои устройства как можно скорее. Издание публикует список смартфонов, которых это касается:

  • Galaxy Z Fold4
  • Galaxy Z Flip4
  • Galaxy Z Fold5
  • Galaxy Z Flip5
  • Galaxy Z Fold6
  • Galaxy Z Flip6
  • Galaxy Z Fold7
  • Galaxy Z Flip7
  • Galaxy Z Flip7 FE
  • Galaxy S21 FE 5G
  • Galaxy S22
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S25
  • Galaxy S25+
  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy A56 5G.

Лучший способ защитить себя от любых атак – позволить телефона обновляться автоматически, напоминает издание. Также можно проверить наличие обновлений программного обеспечения вручную. Для этого:

  • Проведите пальцем сверху вниз по экрану и нажмите на значок шестеренки настроек в правом верхнем углу.
  • Проведите пальцем вниз до самого низа и найдите опцию "Обновление ПО".
  • Нажмите "Загрузить и установить", чтобы узнать, доступно ли для вас обновление.

Недавно эксперты сравнили iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge и сообщили, какой из этих тонких смартфонов лучше.

Также стало известно, что новый Samsung растягивается в планшет. Речь шла о принципиально новом концепте смартфона с форм-фактором Galaxy Z Roll Mini