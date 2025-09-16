На популярных смартфонах Samsung нашли серьезную проблему: как ее исправить
На телефонах Samsung специалисты нашли несколько важных проблем с безопасностью, причем одну из них назвали критической. Если проблемы не устранить, киберпреступники могут установить на ваш смартфон вредоносное ПО и украсть не только данные, но и ваши деньги.
В ситуации с безопасностью может помочь сентябрьское обновление, которое включает в себя исправление около 60 ошибок, пишет The Sun. Что касается проблемы, которую посчитали самой серьезной, то она, по всей видимости, связана с приложением WhatsApp. Недавно такая уязвимость была обнаружена и в iOS на смартфонах Apple.
Владельцам телефонов под управлением Android 13 или более поздней версии рекомендуют обновить свои устройства как можно скорее. Издание публикует список смартфонов, которых это касается:
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Fold7
- Galaxy Z Flip7
- Galaxy Z Flip7 FE
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy A56 5G.
Лучший способ защитить себя от любых атак – позволить телефона обновляться автоматически, напоминает издание. Также можно проверить наличие обновлений программного обеспечения вручную. Для этого:
- Проведите пальцем сверху вниз по экрану и нажмите на значок шестеренки настроек в правом верхнем углу.
- Проведите пальцем вниз до самого низа и найдите опцию "Обновление ПО".
- Нажмите "Загрузить и установить", чтобы узнать, доступно ли для вас обновление.
