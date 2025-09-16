На популярных смартфонах Samsung нашли серьезную проблему: как ее исправить

На телефонах Samsung специалисты нашли несколько важных проблем с безопасностью, причем одну из них назвали критической. Если проблемы не устранить, киберпреступники могут установить на ваш смартфон вредоносное ПО и украсть не только данные, но и ваши деньги.

Related video

В ситуации с безопасностью может помочь сентябрьское обновление, которое включает в себя исправление около 60 ошибок, пишет The Sun. Что касается проблемы, которую посчитали самой серьезной, то она, по всей видимости, связана с приложением WhatsApp. Недавно такая уязвимость была обнаружена и в iOS на смартфонах Apple.

Владельцам телефонов под управлением Android 13 или более поздней версии рекомендуют обновить свои устройства как можно скорее. Издание публикует список смартфонов, которых это касается:

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip7 FE

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy A56 5G.

Лучший способ защитить себя от любых атак – позволить телефона обновляться автоматически, напоминает издание. Также можно проверить наличие обновлений программного обеспечения вручную. Для этого:

Проведите пальцем сверху вниз по экрану и нажмите на значок шестеренки настроек в правом верхнем углу.

Проведите пальцем вниз до самого низа и найдите опцию "Обновление ПО".

Нажмите "Загрузить и установить", чтобы узнать, доступно ли для вас обновление.

Недавно эксперты сравнили iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge и сообщили, какой из этих тонких смартфонов лучше.

Также стало известно, что новый Samsung растягивается в планшет. Речь шла о принципиально новом концепте смартфона с форм-фактором Galaxy Z Roll Mini