На популярних смартфонах Samsung знайшли серйозну проблему: як її виправити

На телефонах Samsung фахівці знайшли кілька важливих проблем із безпекою, причому одну з них назвали критичною. Якщо проблеми не усунути, кіберзлочинці можуть встановити на ваш смартфон шкідливе ПЗ і вкрасти не тільки дані, а й ваші гроші.

У ситуації з безпекою може допомогти вересневе оновлення, яке містить виправлення приблизно 60 помилок, пише The Sun. Що стосується проблеми, яку вважають найсерйознішою, то вона, найімовірніше, пов'язана з додатком WhatsApp. Нещодавно таку вразливість було виявлено і в iOS на смартфонах Apple.

Власникам телефонів під управлінням Android 13 або пізнішої версії рекомендують оновити свої пристрої якомога швидше. Видання публікує список смартфонів, яких це стосується:

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip7 FE

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy A56 5G.

Найкращий спосіб захистити себе від будь-яких атак — дозволити телефону оновлюватися автоматично, нагадує видання. Також можна перевірити наявність оновлень програмного забезпечення вручну. Для цього:

Проведіть пальцем зверху вниз по екрану і натисніть на значок шестерні налаштувань у правому верхньому кутку.

Проведіть пальцем вниз до самого низу і знайдіть опцію "Оновлення ПЗ".

Натисніть "Завантажити та встановити", щоб дізнатися, чи доступне для вас оновлення.

