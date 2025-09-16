На популярних смартфонах Samsung знайшли серйозну проблему: як її виправити
На телефонах Samsung фахівці знайшли кілька важливих проблем із безпекою, причому одну з них назвали критичною. Якщо проблеми не усунути, кіберзлочинці можуть встановити на ваш смартфон шкідливе ПЗ і вкрасти не тільки дані, а й ваші гроші.
У ситуації з безпекою може допомогти вересневе оновлення, яке містить виправлення приблизно 60 помилок, пише The Sun. Що стосується проблеми, яку вважають найсерйознішою, то вона, найімовірніше, пов'язана з додатком WhatsApp. Нещодавно таку вразливість було виявлено і в iOS на смартфонах Apple.
Власникам телефонів під управлінням Android 13 або пізнішої версії рекомендують оновити свої пристрої якомога швидше. Видання публікує список смартфонів, яких це стосується:
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Fold7
- Galaxy Z Flip7
- Galaxy Z Flip7 FE
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy A56 5G.
Найкращий спосіб захистити себе від будь-яких атак — дозволити телефону оновлюватися автоматично, нагадує видання. Також можна перевірити наявність оновлень програмного забезпечення вручну. Для цього:
- Проведіть пальцем зверху вниз по екрану і натисніть на значок шестерні налаштувань у правому верхньому кутку.
- Проведіть пальцем вниз до самого низу і знайдіть опцію "Оновлення ПЗ".
- Натисніть "Завантажити та встановити", щоб дізнатися, чи доступне для вас оновлення.
