Діджитал

На популярних смартфонах Samsung знайшли серйозну проблему: як її виправити

Samsung Galaxy проблема з безпекою оновлення
Смартфон Galaxy S25 Ultra | Фото: Future

На телефонах Samsung фахівці знайшли кілька важливих проблем із безпекою, причому одну з них назвали критичною. Якщо проблеми не усунути, кіберзлочинці можуть встановити на ваш смартфон шкідливе ПЗ і вкрасти не тільки дані, а й ваші гроші.

Related video

У ситуації з безпекою може допомогти вересневе оновлення, яке містить виправлення приблизно 60 помилок, пише The Sun. Що стосується проблеми, яку вважають найсерйознішою, то вона, найімовірніше, пов'язана з додатком WhatsApp. Нещодавно таку вразливість було виявлено і в iOS на смартфонах Apple.

Власникам телефонів під управлінням Android 13 або пізнішої версії рекомендують оновити свої пристрої якомога швидше. Видання публікує список смартфонів, яких це стосується:

  • Galaxy Z Fold4
  • Galaxy Z Flip4
  • Galaxy Z Fold5
  • Galaxy Z Flip5
  • Galaxy Z Fold6
  • Galaxy Z Flip6
  • Galaxy Z Fold7
  • Galaxy Z Flip7
  • Galaxy Z Flip7 FE
  • Galaxy S21 FE 5G
  • Galaxy S22
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S25
  • Galaxy S25+
  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy A56 5G.

Найкращий спосіб захистити себе від будь-яких атак — дозволити телефону оновлюватися автоматично, нагадує видання. Також можна перевірити наявність оновлень програмного забезпечення вручну. Для цього:

  • Проведіть пальцем зверху вниз по екрану і натисніть на значок шестерні налаштувань у правому верхньому кутку.
  • Проведіть пальцем вниз до самого низу і знайдіть опцію "Оновлення ПЗ".
  • Натисніть "Завантажити та встановити", щоб дізнатися, чи доступне для вас оновлення.

Нещодавно експерти порівняли iPhone Air і Samsung Galaxy S25 Edge і повідомили, який із цих тонких смартфонів кращий.

Також стало відомо, що новий Samsung розтягується в планшет. Йшлося про принципово новий концепт смартфона з форм-фактором Galaxy Z Roll Mini