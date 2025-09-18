Флагман Samsung розчарує покупців: розкрито фатальний недолік Galaxy S26 Ultra (фото)

Шанувальники Samsung, які очікують релізу флагманського Galaxy S26 Ultra на початку 2026 року, можуть зіткнутися з неприємним сюрпризом. З чуток, компанія може відмовитися від топових чипів Qualcomm Snapdragon у своїй найкращій моделі, встановивши замість них свій процесор Exynos.

Рішення може зашкодити репутації флагмана, оскільки чіпсети Exynos історично вважалися менш потужними та ефективними, ніж їхні американські аналоги, пише Phone Arena.

Чому це потенційний крок назад

Протягом багатьох років Samsung продавала різні версії своїх флагманів по всьому світу. На одні ринки поставлялися варіанти з чіпами Snapdragon, на інші — з Exynos. І часто покупці, яким діставався фірмовий процесор бренду, були незадоволені. На практиці з'ясувалося, що смартфони на базі Snapdragon, як правило, працюють швидше і стабільніше, менше нагріваються і довше тримають заряд батареї.

Моделі на Exynos, зі свого боку, часто відставали в тестах швидкодії та мали проблеми з енергоефективністю. Для флагманських гаджетів S23 Ultra, S24 Ultra і S25 Ultra компанія робила виняток, постачаючи їх по всьому світу тільки з чіпами Snapdragon, що сподобалося споживачам. Повернення до Exynos у найдорожчій моделі серії можуть сприйняти як "даунгрейд" і спробу заощадити на користувачах.

Samsung Exynos і Qualcomm Snapdragon — давні "антагоністи" на ринку мобільних чипів Фото: Phone Arena

Усе може змінитися

Незважаючи на суперечливу репутацію чіпів Samsung, майбутній Exynos 2600 може змінити ситуацію. За попередніми інсайдами, його виготовлятимуть за передовим 2-нанометровим техпроцесом Samsung. Теоретично це забезпечить підвищену потужність і енергоефективність порівняно з 3-нм конкурентами.

Ранні тести в бенчмарках демонструють обнадійливі результати: Exynos 2600 не тільки не поступається, але в деяких багатоядерних завданнях перевершує Snapdragon 8 Elite і актуальні чіпсети Apple. Повідомляється також про перероблену систему охолодження і модернізовану графічну підсистему, створену спільно з Huawei.

Труднощі в маркетингу

Навіть якщо Exynos 2600 виявиться хорошим у дії, прикрою проблемою для Samsung стане не саме залізо, а громадська думка. За багато років у користувачів сформувалося стійке враження, що Exynos — це "другий сорт". Переконати їх буде нелегко.

Щоб довести, що новий чип ні в чому не поступається рішенням Snapdragon, маркетинговій команді доведеться "попітніти": акцент не на технічних термінах, а на реальних перевагах (плавності в іграх, автономності, якості фото) може спрацювати. Однак скептицизм, найімовірніше, збережеться до появи реальних незалежних тестів. До того ж варто враховувати, що все це поки тільки чутки, і до виходу новинок залишається ще кілька місяців.

