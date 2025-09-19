Гибкие солнечные панели можно теперь можно носить на себе: как это выглядит (фото)

В возобновляемой энергетике назревает новый тренд. Гибкие солнечные панели уже можно встраивать прямо в одежду, превращая ее в носимое зарядное устройство. Такой источник энергии запитывает гаджеты на ходу, выступая альтернативой повербанкам.

Футболки и куртки, которые заряжают энергией солнца смартфоны и часы, — это уже не научная фантастика, а реальность, пишет MSN.

В отличие от традиционных жестких и хрупких панелей, гибкие версии создаются на основе тонкопленочных солнечных элементов. Они легкие, пластичные и могут принимать форму практически любой поверхности без повреждений. Благодаря последним достижениям, их эффективность и доступность значительно выросли, что уже позволяет их интегрировать в самые разные продукты, включая одежду и аксессуары.

Благодаря своей гибкости и малому весу, солнечные панели могут быть легко вплетены в ткань или закреплены на миниатюрных устройствах, таких как умные часы и фитнес-трекеры. Главная задача инженеров — спроектировать все так, чтобы одежда оставалась удобной и функциональной.

На рынке уже существуют примеры. Один из самых известных — рубашка Solar Shirt, способная заряжать смартфон, используя энергию, собранную с ее поверхности. А на технологической выставке MWC 2025 Anker Solix продемонстрировала футуристичную куртку с похожей концепцией. Ее перовскитовые ячейки передают до 30 Вт через стандартный порт USB-C. Конечно, на практике еще есть вызовы, включая необходимость увеличения выходной мощности и повышения долговечности ячеек. Но потенциал уже очевиден.

Куртка-плащ Anker Solix с функцией подзарядки гаджетов от солнечных панелей Фото: cnet.com

Носимая техника на солнечной энергии не только удобна, но и вносит свой вклад в устойчивое развитие отрасли. Полагаясь на солнце, такие устройства снижают нашу зависимость от ископаемого топлива и помогают бороться с изменением климата. По мере роста популярности таких гаджетов, совокупный эффект на энергопотребление может стать весьма значительным.

К тому же потребители становятся все более экологически сознательными, и спрос на "зеленые" продукты будет только расти. Носимые солнечные панели могут произвести революцию в личном энергопотреблении, позволив каждому генерировать возобновляемое электричество даже на ходу.

