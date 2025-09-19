Гнучкі сонячні панелі можна тепер можна носити на собі: який це має вигляд (фото)

У відновлюваній енергетиці назріває новий тренд. Гнучкі сонячні панелі вже можна вбудовувати прямо в одяг, перетворюючи його на переносний зарядний пристрій. Таке джерело енергії живить гаджети на ходу, виступаючи альтернативою повербанкам.

Футболки та куртки, які заряджають енергією сонця смартфони та годинники, — це вже не наукова фантастика, а реальність, пише MSN.

На відміну від традиційних жорстких і крихких панелей, гнучкі версії створюються на основі тонкоплівкових сонячних елементів. Вони легкі, пластичні та можуть набувати форми практично будь-якої поверхні без пошкоджень. Завдяки останнім досягненням, їхня ефективність і доступність значно зросли, що вже дає змогу їх інтегрувати в найрізноманітніші продукти, включно з одягом та аксесуарами.

Завдяки своїй гнучкості та малій вазі, сонячні панелі можна легко вплести в тканину або закріпити на мініатюрних пристроях, як-от розумні годинники та фітнес-трекери. Головне завдання інженерів — спроектувати все так, щоб одяг залишався зручним і функціональним.

На ринку вже існують приклади. Один із найвідоміших — сорочка Solar Shirt, здатна заряджати смартфон, використовуючи енергію, зібрану з її поверхні. А на технологічній виставці MWC 2025 Anker Solix продемонструвала футуристичну куртку зі схожою концепцією. Її перовскітові комірки передають до 30 Вт через стандартний порт USB-C. Звичайно, на практиці ще є виклики, включно з необхідністю збільшення вихідної потужності і підвищення довговічності осередків. Але потенціал уже очевидний.

Куртка-плащ Anker Solix з функцією підзарядки гаджетів від сонячних панелей Фото: cnet.com

Переносна техніка на сонячній енергії не тільки зручна, а й робить свій внесок у сталий розвиток галузі. Покладаючись на сонце, такі пристрої знижують нашу залежність від викопного палива і допомагають боротися зі зміною клімату. У міру зростання популярності таких гаджетів, сукупний ефект на енергоспоживання може стати досить значним.

До того ж споживачі стають дедалі більш екологічно свідомими, і попит на "зелені" продукти тільки зростатиме. Переносні сонячні панелі можуть зробити революцію в особистому енергоспоживанні, давши змогу кожному генерувати поновлювану електрику навіть на ходу.

