Назван самый "долгоживущий" смартфон серии iPhone 17, и это не модель Pro Max (видео)

В сети появился первый сравнительный тест батарей новой линейки iPhone 17. Ожидаемо, звание самого долгоиграющего смартфона получил топовый iPhone 17 Pro Max, однако сверхтонкий iPhone Air тоже показал себя на удивление достойно.

Related video

Тестирование, проведенное блогером The Tech Chap, заключалось в непрерывном воспроизведении YouTube-видео до полного разряда батареи, пишет 9to5Mac.

Результаты

Все модели демонстрируют хорошие результаты и заметный прирост по сравнению с прошлым поколением. Время работы до полного отключения у новинок следующее:

iPhone 17 Pro Max: 7 часов 58 минут

7 часов 58 минут iPhone 17 Pro: 7 часов 42 минуты

7 часов 42 минуты iPhone 17: 6 часов 55 минут

6 часов 55 минут iPhone Air: 6 часов 43 минуты

Для сравнения, прошлогодний лидер, iPhone 16 Pro Max, в этом же тесте продержался 7 часов 29 минут. Примечательно, что даже младший iPhone 17 Pro смог превзойти этот результат, что говорит о заметном годовом приросте эффективности в Pro-версиях.

Обзор iPhone Air от канала The Tech Chap, в котором приводят сравнение устройств

Контекст теста

Больше всего опасений вызывала автономность тонкого iPhone Air, в котором из-за его габаритов уместился самый маленький аккумулятор. Действительно, он занял последнее место, но разрыв с базовым iPhone 17 оказался минимальным — всего 12 минут. Разница с моделью Pro составила около часа.

Отмечается, что это синтетический тест, сфокусированный на одной задаче — просмотре видео, с которой новый чип A19 Pro, вероятно, справляется очень эффективно. В жизни при смешанной эксплуатации результаты могут отличаться. Например, в ходе ежедневного использования iPhone Air журналист 9to5Mac Ченс Миллер обнаружил, что его смартфон не доживал до вечера и требовал подзарядки уже к ужину.

В ближайшие дни появится множество других тестов и сравнений, которые помогут составить более полную картину автономности новой линейки iPhone в различных сценариях использования.

Раньше Фокус писал, о чем умолчала Apple на презентации iPhone 17. Компания по традиции раскрывает не все точные спецификации устройств, выставляя их в максимально выгодном свете. Но после мероприятия вскрылись и позитивные, и досадные подробности