Названо найбільш "довгоживучий" смартфон серії iPhone 17, і це не модель Pro Max (відео)

У мережі з'явився перший порівняльний тест батарей нової лінійки iPhone 17. Очікувано, звання найдовгограйнішого смартфона отримав топовий iPhone 17 Pro Max, однак надтонкий iPhone Air теж показав себе напрочуд гідно.

Тестування, проведене блогером The Tech Chap, полягало в безперервному відтворенні YouTube-відео до повного розряду батареї, пише 9to5Mac.

Результати

Усі моделі демонструють хороші результати і помітний приріст порівняно з минулим поколінням. Час роботи до повного вимкнення у новинок такий:

iPhone 17 Pro Max: 7 годин 58 хвилин

7 годин 58 хвилин iPhone 17 Pro: 7 годин 42 хвилини

7 годин 42 хвилини iPhone 17: 6 годин 55 хвилин

6 годин 55 хвилин iPhone Air: 6 годин 43 хвилини

Для порівняння, торішній лідер, iPhone 16 Pro Max, у цьому ж тесті протримався 7 годин 29 хвилин. Примітно, що навіть молодший iPhone 17 Pro зміг перевершити цей результат, що говорить про помітний річний приріст ефективності в Pro-версіях.

Огляд iPhone Air від каналу The Tech Chap, в якому наводять порівняння пристроїв

Контекст тесту

Найбільше побоювань викликала автономність тонкого iPhone Air, в якому через його габарити вмістився найменший акумулятор. Дійсно, він посів останнє місце, але розрив із базовим iPhone 17 виявився мінімальним — лише 12 хвилин. Різниця з моделлю Pro склала близько години.

Зазначається, що це синтетичний тест, сфокусований на одному завданні — перегляді відео, з яким новий чип A19 Pro, ймовірно, справляється дуже ефективно. У житті при змішаній експлуатації результати можуть відрізнятися. Наприклад, під час щоденного використання iPhone Air журналіст 9to5Mac Ченс Міллер виявив, що його смартфон не доживав до вечора і вимагав підзарядки вже до вечері.

Найближчими днями з'явиться безліч інших тестів і порівнянь, які допоможуть скласти повнішу картину автономності нової лінійки iPhone в різних сценаріях використання.

Раніше Фокус писав, про що промовчала Apple на презентації iPhone 17. Компанія за традицією розкриває не всі точні специфікації пристроїв, виставляючи їх у максимально вигідному світлі. Але після заходу розкрилися і позитивні, і прикрі подробиці