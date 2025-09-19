Дорогущие умные холодильники Samsung показывают рекламу: владельцы негодуют (фото)

Samsung начала показывать неотключаемую рекламу на экранах холодильников флагманской линейки Family Hub. Владельцы техники, стоимость которой доходит до $3500, возмущены навязчивыми баннерами.

Ситуация получила огласку после того, как пользователь Reddit поделился скриншотом примечания к последнему обновлению ПО для своего холодильника, где прямо говорилось о появлении рекламы, пишет Android Authority.

В официальном комментарии для издания Samsung подтвердила, что проводит "пилотную программу по предложению промоакций и специально подобранной рекламы" на некоторых моделях холодильников Family Hub в США.

Реклама появляется на дисплее холодильника (Cover Screen), когда он находится в режиме ожидания. Согласно заметкам к апдейту, объявления будут отображаться при использовании тем оформления Weather, Color и Daily Board. Единственный способ избежать рекламы — включить темы Art или Gallery, где вместо нее будут выводиться произведения искусства или фотографии из личного альбома. При этом полностью отключить показ рекламы, не отключая холодильник от интернета, невозможно.

Cкриншот примечания к обновлению Samsung, где сообщается об условиях рекламы Фото: Reddit

Реакция владельцев и позиция компании

Пользователи, купившие холодильники с начальной стоимостью от $1800, ожидаемо недовольны. Они считают, что компания должна была предупреждать о такой "особенности" перед покупкой. Ведь рекламу никто не ожидает в столь премиальной электронике.

Samsung же пытается сгладить углы, отмечая, что это "пилотный проект", и что показанную рекламу можно "отклонить", после чего конкретное объявление не будет появляться снова. Однако это лишь инструмент персонализации, который не устраняет саму проблему.

