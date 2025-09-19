LG против Samsung: эксперт протестировал телевизоры 2025 года и назвал лучший

Телевизоры Samsung считаются одними из лучших, но в то же время они обычно не поддерживает формат Dolby Vision. Зато такой формат есть на других популярных телевизорах – LG. Разобраться в новых технологиях и форматах бывает сложно, если вы хотите выбрать лучший телевизор.

Related video

Samsung в своих телевизорах отдает предпочтение формату HDR10+, поясняет techradar.com. Это тип метаданных, позволяющий дисплею отображать контент с повышенной контрастностью и более широким диапазоном цветов по сравнению со стандартным динамическим диапазоном (SDR). HDR10+ – это более продвинутый формат, который в принципе идет наравне с Dolby Vision.

Эксперт издания сравнил, как работают, каждый в своем формате, два лучших OLED-телевизора 2025 года – LG B5 и Samsung S85F. Оба оснащены одной и той же W-OLED- панелью, а для тестирования использовался один и тот же контент.

Тест начался с фильма "Звездные войны: Последние джедаи" в формате 4K. На LG B5 был установлен режим Dolby Vision Cinema Home, а на Samsung S85F – режим HDR Movie.

Телевизоры LG B5 и Samsung S85F (сравнение)

Изображение B5 с Dolby Vision продемонстрировало отличную контрастность и глубину черного цвета. Изображение S85F с HDR10 давало более яркое изображение, и из-за этого лицо героя на экране выглядело бледнее. В целом оба телевизора показали хорошие результаты, но B5 все же имел небольшое преимущество благодаря большей глубине черного.

Следующим тест-фильмом стал "Бэтмен". Эксперт в шутку называет его "краш-тестом" для телевизоров, так как весь фильм снят на низкой яркости, и смотреть его на телеэкране обычно бывает сложно.

LG B5 и Samsung S85F (сравнение) Фото: Future

При установке на телевизоры режима "Кинорежиссер" с пониженной яркостью стало очевидно, что B5 снова обеспечивает более точную передачу черного цвета и более высокую контрастность. При этом оба телевизора показали хорошую детализацию, но благодаря Dolby Vision изображение на B5 выглядело более эффектно.

Затем был взят фильм "Первому игроку приготовиться", в котором, наоборот, много яркой анимации и живых сцен. Тут разница оказалась как раз в яркости: несмотря на схожую с B5 измеренную яркость HDR, S85F выглядел гораздо тусклее. И глубина черного у B5 снова была лучше.

OLED-nелевизоры LG B5 и Samsung S85F

В целом, ответ на вопрос, нужен ли вам Dolby Vision, во многом зависит от контента. При воспроизведении потокового контента S85F хорошо справлялся, лишь немного уступая LG B5 в глубине изображения. Однако при просмотре 4K Blu-ray B5 выглядел лучше.

Важен и режим изображения. Например, обычно режим "Кинорежиссер" выглядит более точным, но в режиме "Кино" часто выигрывал S85F, а B5 с его Dolby Vision казался неактуальным.

В конце концов эксперты издания пришли к выводу, что поддержка Dolby Vision – это важная функция, но не это не критично, и с телевизором Samsung вполне можно обойтись и без нее.

Ранее Фокус писал, что телевизоры вступают в новую эру. Речь шла как раз о функции Dolby Vision 2, которая "прокачает" качество картинки.

Еще стало известно, что сон у телевизора может быть полезным. Обычно медики это не одобряют, но для некоторых людей телевизор является просто частью ритуала засыпания.