LG проти Samsung: експерт протестував телевізори 2025 року і назвав найкращий

Телевізори Samsung вважаються одними з найкращих, але водночас вони зазвичай не підтримують формат Dolby Vision. Зате такий формат є на інших популярних телевізорах — LG. Розібратися в нових технологіях і форматах буває складно, якщо ви хочете вибрати найкращий телевізор.

Samsung у своїх телевізорах віддає перевагу формату HDR10+, пояснює techradar.com. Це тип метаданих, що дає змогу дисплею відображати контент із підвищеною контрастністю і ширшим діапазоном кольорів порівняно зі стандартним динамічним діапазоном (SDR). HDR10+ — це більш просунутий формат, який у принципі йде нарівні з Dolby Vision.

Експерт видання порівняв, як працюють, кожен у своєму форматі, два найкращі OLED-телевізори 2025 року — LG B5 і Samsung S85F. Обидва оснащені однією і тією ж W-OLED-панеллю, а для тестування використовували один і той самий контент.

Тест почався з фільму "Зоряні війни: Останні джедаї" у форматі 4K. На LG B5 було встановлено режим Dolby Vision Cinema Home, а на Samsung S85F — режим HDR Movie.

Телевізори LG B5 і Samsung S85F (порівняння)

Зображення B5 з Dolby Vision продемонструвало відмінну контрастність і глибину чорного кольору. Зображення S85F з HDR10 давало більш яскраве зображення, і через це обличчя героя на екрані виглядало блідішим. Загалом обидва телевізори показали хороші результати, але B5 все ж мав невелику перевагу завдяки більшій глибині чорного.

Наступним тест-фільмом став "Бетмен". Експерт жартома називає його "краш-тестом" для телевізорів, оскільки весь фільм знято на низькій яскравості, і дивитися його на телеекрані зазвичай буває складно.

LG B5 і Samsung S85F (порівняння) Фото: Future

При встановленні на телевізори режиму "Кінорежисер" зі зниженою яскравістю стало очевидно, що B5 знову забезпечує більш точну передачу чорного кольору і більш високу контрастність. При цьому обидва телевізори показали хорошу деталізацію, але завдяки Dolby Vision зображення на B5 виглядало більш ефектно.

Потім був узятий фільм "Першому гравцеві приготуватися", в якому, навпаки, багато яскравої анімації і живих сцен. Тут різниця виявилася якраз у яскравості: незважаючи на схожу з B5 виміряну яскравість HDR, S85F мав набагато тьмяніший вигляд. І глибина чорного у B5 знову була кращою.

OLED-пелевізори LG B5 і Samsung S85F

Загалом, відповідь на питання, чи потрібен вам Dolby Vision, багато в чому залежить від контенту. При відтворенні потокового контенту S85F добре справлявся, лише трохи поступаючись LG B5 у глибині зображення. Однак при перегляді 4K Blu-ray B5 мав кращий вигляд.

Важливий і режим зображення. Наприклад, зазвичай режим "Кінорежисер" виглядає більш точним, але в режимі "Кіно" часто вигравав S85F, а B5 з його Dolby Vision здавався неактуальним.

Зрештою експерти видання дійшли висновку, що підтримка Dolby Vision — це важлива функція, але не є критичною, і з телевізором Samsung цілком можна обійтися і без неї.

