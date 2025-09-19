Дорогі розумні холодильники Samsung показують рекламу: власники обурюються (фото)

Samsung почала показувати рекламу, що не відключається, на екранах холодильників флагманської лінійки Family Hub. Власники техніки, вартість якої доходить до $3500, обурені нав'язливими банерами.

Ситуація набула розголосу після того, як користувач Reddit поділився скріншотом примітки до останнього оновлення ПЗ для свого холодильника, де прямо говорилося про появу реклами, пише Android Authority.

В офіційному коментарі для видання Samsung підтвердила, що проводить "пілотну програму з пропозиції промоакцій і спеціально підібраної реклами" на деяких моделях холодильників Family Hub у США.

Реклама з'являється на дисплеї холодильника (Cover Screen), коли він перебуває в режимі очікування. Згідно з нотатками до апдейту, оголошення відображатимуться при використанні тем оформлення Weather, Color і Daily Board. Єдиний спосіб уникнути реклами — увімкнути теми Art або Gallery, де замість неї виводитимуться твори мистецтва або фотографії з особистого альбому. При цьому повністю відключити показ реклами, не відключаючи холодильник від інтернету, неможливо.

Скріншот примітки до оновлення Samsung, де повідомляється про умови реклами Фото: Reddit

Реакція власників і позиція компанії

Користувачі, які купили холодильники з початковою вартістю від $1800, очікувано незадоволені. Вони вважають, що компанія повинна була попереджати про таку "особливість" перед покупкою. Адже рекламу ніхто не очікує в настільки преміальній електроніці.

Samsung же намагається згладити кути, зазначаючи, що це "пілотний проект", і що показану рекламу можна "відхилити", після чого конкретне оголошення не з'являтиметься знову. Однак це лише інструмент персоналізації, який не усуває саму проблему.

