Дорогі розумні холодильники Samsung показують рекламу: власники обурюються (фото)
Samsung почала показувати рекламу, що не відключається, на екранах холодильників флагманської лінійки Family Hub. Власники техніки, вартість якої доходить до $3500, обурені нав'язливими банерами.
Ситуація набула розголосу після того, як користувач Reddit поділився скріншотом примітки до останнього оновлення ПЗ для свого холодильника, де прямо говорилося про появу реклами, пише Android Authority.
В офіційному коментарі для видання Samsung підтвердила, що проводить "пілотну програму з пропозиції промоакцій і спеціально підібраної реклами" на деяких моделях холодильників Family Hub у США.
Реклама з'являється на дисплеї холодильника (Cover Screen), коли він перебуває в режимі очікування. Згідно з нотатками до апдейту, оголошення відображатимуться при використанні тем оформлення Weather, Color і Daily Board. Єдиний спосіб уникнути реклами — увімкнути теми Art або Gallery, де замість неї виводитимуться твори мистецтва або фотографії з особистого альбому. При цьому повністю відключити показ реклами, не відключаючи холодильник від інтернету, неможливо.
Реакція власників і позиція компанії
Користувачі, які купили холодильники з початковою вартістю від $1800, очікувано незадоволені. Вони вважають, що компанія повинна була попереджати про таку "особливість" перед покупкою. Адже рекламу ніхто не очікує в настільки преміальній електроніці.
Samsung же намагається згладити кути, зазначаючи, що це "пілотний проект", і що показану рекламу можна "відхилити", після чого конкретне оголошення не з'являтиметься знову. Однак це лише інструмент персоналізації, який не усуває саму проблему.
Раніше Фокус писав, що експерт протестував телевізори 2025 року і назвав найкращий. Телевізори Samsung вважаються одними з найкращих, але водночас вони зазвичай не підтримують формат Dolby Vision. Зате такий формат є на інших популярних телевізорах — LG. Розібратися в нових технологіях і форматах буває складно, якщо ви хочете вибрати найкращий телевізор.