Выйти из облака: эксперты назвали самый надежный способ, как сохранить ваши данные

Облачными сервисами пользуется огромное множество людей, но с появлением искусственного интеллекта некоторые стали сомневаться насчет сохранности данных. Особенно после того, как Google объявила о планах по интеграции ИИ в свои сервисы.

Для тех, кто много лет работал в Google Docs и сохранял свои работы на Google Drive, это может быть реальной проблемой, пишет zdnet.com. Один из экспертов издания заявил, что был возмущен такой перспективой, так как не хотел, чтобы его наработки использовались для обучения больших языковых моделей. Поэтому он перешел на самостоятельный хостинг и к облачному хранилищу больше не возвращался.

Как работает самостоятельный хостинг

Для многих этот термин будет новым. Суть такого хостинга в том, что вы устанавливаете сервер в своей сети, настраиваете его (например, Nextcloud или Trilium), а затем подключаетесь к этому сервису с любого компьютера в вашей сети. То есть вы сами размещаете этот сервис в своей локальной сети.

Причем не надо бояться, что настроить сервер самому слишком сложно для обычного пользователя. Достаточно установить Linux (это вполне реально сделать самостоятельно). И даже не обязательно ставить серверный дистрибутив, поясняет эксперт, – достаточно стандартного дистрибутива для настольных компьютеров, с последующей установкой необходимого ПО для хостинга. Можно и установить серверный дистрибутив с графическим интерфейсом, например, Rocky Linux или Alma Linux.

После того, как сервер будет запущен, вы сможете установить необходимые службы и/или приложения. Если вы выберете Ubuntu Server, у вас уже есть готовые Snap-пакеты (так что вы можете установить Nextcloud с помощью простой команды sudo snap install nextcloud).

Собственный хостинг – зачем это нужно

Главный аспект – это, конечно, уверенность в том, что к вашим данным не получат доступ некие третьи лица. Но есть еще и забота о безопасности и конфиденциальности. Ведь, разрешая третьей стороне размещать ваши данные, вы не можете быть уверены, что она не использует их для показа целевой рекламы. Или даже еще хуже – не продаст их.

К тому же, когда вы используете самостоятельный хостинг, вы получаете полный контроль не только над своими данными, но и над тем, как вы с ними взаимодействуете и как их используете. Приложения и сервисы, размещенные на собственном сервере, предлагают более персонализированный и приватный опыт.

