Простая функция надежно защитит данные и даже вашу жизнь: как ее включить на смартфоне

Защита своих данных, в том числе контактов и приложений, становится все более актуальной. Особенно важной она становится в контексте войны в Украине, например, для жителей временно оккупированных территорий.

Если вы владелец iPhone, вы можете быстро закрыть доступ к своим данным другим людям, сообщает компания Apple в своем руководстве по безопасности. Это можно сделать с помощью функции «Проверка безопасности». Также эта функция позволяет просматривать и обновлять настройки доступа для отдельных людей и приложений.

Чтобы открыть функцию «Проверка безопасности», на iPhone выберите «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Проверка безопасности». А чтобы мгновенно закрыть доступ к данным, надо выполнить «Экстренный сброс».

Однако для того, чтобы функция работала корректно, есть несколько условий:

У вас должен быть iPhone с iOS 16 или новее. Чтобы узнать, какая версия iOS установлена на вашем смартфоне, выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве». Чтобы обновить iOS 15.8.3 или более ранней версии, выберите «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

У вашего аккаунта Apple должна быть включена двухфакторная аутентификация.

Вы должны выполнить вход в разделе «Настройки» > [ваше имя] на iPhone.

С помощью функции «Проверка безопасности» на iPhone можно не только закрыть доступ к своим данным, но и выполнить ряд других действий, связанных с вашей безопасностью:

проверить, с кем вы делитесь информацией;

просмотреть и удалить устройства, подключенные к вашему аккаунту Apple;

сбросить системные права доступа для приложений;

сменить код‑пароль своего iPhone;

сменить пароль своего аккаунта Apple;

внести другие необходимые изменения.

Компания Apple отмечает, что, если на вашем iPhone включена функция «Защита украденного устройства», функция «Проверка безопасности» может работать немного иначе. Например, функция «Защита украденного устройства» требует прохождения биометрической аутентификации с помощью Face ID или Touch ID для выполнения определенных действий, если iPhone находится в непривычном месте.

