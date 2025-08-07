Проста функція надійно захистить дані і навіть ваше життя: як її увімкнути на смартфоні

Захист своїх даних, зокрема контактів і застосунків, стає дедалі актуальнішим. Особливо важливим він стає в контексті війни в Україні, наприклад, для жителів тимчасово окупованих територій.

Якщо ви власник iPhone, ви можете швидко закрити доступ до своїх даних іншим людям, повідомляє компанія Apple у своєму керівництві з безпеки. Це можна зробити за допомогою функції "Перевірка безпеки". Також ця функція дає змогу переглядати та оновлювати налаштування доступу для окремих людей і додатків.

Щоб відкрити функцію "Перевірка безпеки", на iPhone виберіть "Налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Перевірка безпеки". А щоб миттєво закрити доступ до даних, треба виконати "Екстрене скидання".

Однак для того, щоб функція працювала коректно, є кілька умов:

У вас має бути iPhone з iOS 16 або новіше. Щоб дізнатися, яка версія iOS встановлена на вашому смартфоні, виберіть "Налаштування" > "Основні" > "Про цей пристрій". Щоб оновити iOS 15.8.3 або більш ранньої версії, виберіть "Налаштування" > "Основні" > "Оновлення ПЗ".

У вашого облікового запису Apple має бути ввімкнена двофакторна аутентифікація.

Ви повинні виконати вхід у розділі "Налаштування" > [ваше ім'я] на iPhone.

За допомогою функції "Перевірка безпеки" на iPhone можна не тільки закрити доступ до своїх даних, а й виконати низку інших дій, пов'язаних із вашою безпекою:

перевірити, з ким ви ділитеся інформацією;

переглянути і видалити пристрої, підключені до вашого облікового запису Apple;

скинути системні права доступу для додатків;

змінити код-пароль свого iPhone;

змінити пароль свого облікового запису Apple;

внести інші необхідні зміни.

Компанія Apple зазначає, що, якщо на вашому iPhone увімкнено функцію "Захист вкраденого пристрою", функція "Перевірка безпеки" може працювати трохи інакше. Наприклад, функція "Захист вкраденого пристрою" вимагає проходження біометричної автентифікації за допомогою Face ID або Touch ID для виконання певних дій, якщо iPhone перебуває в незвичному місці.

