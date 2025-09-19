Вийти з хмари: експерти назвали найнадійніший спосіб, як зберегти ваші дані

Хмарними сервісами користується безліч людей, але з появою штучного інтелекту дехто почав сумніватися щодо збереження даних. Особливо після того, як Google оголосила про плани щодо інтеграції ШІ у свої сервіси.

Для тих, хто багато років працював у Google Docs і зберігав свої роботи на Google Drive, це може бути реальною проблемою, пише zdnet.com. Один з експертів видання заявив, що був обурений такою перспективою, бо не хотів, щоб його напрацювання використовували для навчання великих мовних моделей. Тому він перейшов на самостійний хостинг і до хмарного сховища більше не повертався.

Як працює самостійний хостинг

Для багатьох цей термін буде новим. Суть такого хостингу в тому, що ви встановлюєте сервер у своїй мережі, налаштовуєте його (наприклад, Nextcloud або Trilium), а потім підключаєтеся до цього сервісу з будь-якого комп'ютера у вашій мережі. Тобто ви самі розміщуєте цей сервіс у своїй локальній мережі.

Причому не треба боятися, що налаштувати сервер самому занадто складно для звичайного користувача. Достатньо встановити Linux (це цілком реально зробити самостійно). І навіть не обов'язково ставити серверний дистрибутив, пояснює експерт, — достатньо стандартного дистрибутива для настільних комп'ютерів, з подальшим встановленням необхідного ПЗ для хостингу. Можна і встановити серверний дистрибутив із графічним інтерфейсом, наприклад, Rocky Linux або Alma Linux.

Після того, як сервер буде запущено, ви зможете встановити необхідні служби та/або додатки. Якщо ви виберете Ubuntu Server, у вас вже є готові Snap-пакети (так що ви можете встановити Nextcloud за допомогою простої команди sudo snap install nextcloud).

Власний хостинг — навіщо це потрібно

Головний аспект — це, звісно, впевненість у тому, що до ваших даних не отримають доступ якісь треті особи. Але є ще й турбота про безпеку та конфіденційність. Адже, дозволяючи третій стороні розміщувати ваші дані, ви не можете бути впевнені, що вона не використає їх для показу цільової реклами. Або навіть ще гірше — не продасть їх.

До того ж, коли ви використовуєте самостійний хостинг, ви отримуєте повний контроль не тільки над своїми даними, а й над тим, як ви з ними взаємодієте і як їх використовуєте. Додатки та сервіси, розміщені на власному сервері, пропонують більш персоналізований і приватний досвід.

