Все делают неправильно: ученые выяснили, как лучше устанавливать солнечные панели

Ученые из Индии рассчитали, как лучше разместить солнечные панели на крыше здания, чтобы добывать больше электроэнергии.

Они смоделировали потребление и генерацию энергии предлагаемым зданием в Калькутте, чтобы определить оптимальную ориентацию для добычи энергии с помощью фотоэлектрических систем (BAPV). Результаты опубликовали в журнале Journal of Renewable and Sustainable Energy в 2025 году.

Исследователи Ариджит Мукерджи, Бишваджит Такур и Бишванат Рой пришли к выводу, что солнечная система мощностью 758 кВт-пик на крыше могут удовлетворить 51,19% потребностей здания в электроэнергии, если установлены с углом наклона 0°. Это лучше по сравнению с традиционным углом наклона 15°, когда покрывается 51,04% потребностей. При традиционной ориентации вертикальные солнечные фасады вырабатывают 146,28 МВт*ч (мегаватт-часов), а солнечные панели на крышах с углом 15° — 611 кВт*ч/кВт-пик/год.

"Экономический анализ исследования показывает, что денежный поток расходов при фактической ориентации здания превышает оптимальную ориентацию в течение 10 лет эксплуатации, а через 30 лет чистая экономия электроэнергии, достигаемая за счет выработки электроэнергии солнечными фотоэлектрическими системами, составляет 35,24%", — заявили ученые.

При моделировании учитывались текущие строительные нормы и правила, 10-летние данные о погоде и строительные нормы и правила по энергосбережению, которые определяют минимальные требования к энергосбережению для коммерческих зданий в Индии.

На Конференции ООН по изменению климата 2021 года Индия поставила цель достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2070 году. Калькутта, город в штате Западная Бенгалия, является признанным умным городом со зданиями, использующими возобновляемую энергию, что в настоящее время помогает стране достичь этой цели.

