Усі роблять неправильно: вчені з'ясували, як краще встановлювати сонячні панелі

Вчені з Індії розрахували, як краще розмістити сонячні панелі на даху будівлі, щоб добувати більше електроенергії.

Вони змоделювали споживання і генерацію енергії пропонованою будівлею в Калькутті, щоб визначити оптимальну орієнтацію для видобутку енергії за допомогою фотоелектричних систем (BAPV). Результати опублікували в журналі Journal of Renewable and Sustainable Energy 2025 року.

Дослідники Аріджит Мукерджі, Бішваджіт Такур та Бішванат Рой дійшли висновку, що сонячна система потужністю 758 кВт-пік на даху можуть задовольнити 51,19% потреб будівлі в електроенергії, якщо встановлені з кутом нахилу 0°. Це краще порівняно з традиційним кутом нахилу 15°, коли покривається 51,04% потреб. За традиційної орієнтації вертикальні сонячні фасади виробляють 146,28 МВт*год (мегават-годин), а сонячні панелі на дахах із кутом 15° — 611 кВт*год/кВт-пік/рік.

"Економічний аналіз дослідження показує, що грошовий потік витрат за фактичної орієнтації будівлі перевищує оптимальну орієнтацію протягом 10 років експлуатації, а за 30 років чиста економія електроенергії, що досягається за рахунок вироблення електроенергії сонячними фотоелектричними системами, становить 35,24%", — заявили вчені.

Під час моделювання враховували поточні будівельні норми і правила, 10-річні дані про погоду і будівельні норми і правила з енергозбереження, які визначають мінімальні вимоги до енергозбереження для комерційних будівель в Індії.

На Конференції ООН зі зміни клімату 2021 року Індія поставила за мету досягти нульового рівня викидів вуглецю до 2070 року. Калькутта, місто в штаті Західна Бенгалія, є визнаним розумним містом з будівлями, що використовують поновлювану енергію, що наразі допомагає країні досягти цієї мети.

Раніше китайська компанія Renshine Solar представила гнучку перовскітну сонячну панель для фасадів з ефективністю 27,5%. Вона зберегла 97% своєї ефективності після 10 000 циклів згинання.