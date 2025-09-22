В Европе строят стену из дронов: как воздушный щит защитит страны Балтии от России

Страны Балтии совместно с Польшей и Финляндией создали проект "стены из дронов" для защиты восточного фланга НАТО от российских беспилотников. План предусматривает установку многоуровневой и полностью автоматизированной системы ПВО, которая будет сбивать вражеские дроны с помощью роя перехватчиков.

Инициатива под названием Baltic Drone Wall стала ответом на растущую угрозу со стороны РФ, чьи дроны уже неоднократно нарушали воздушное пространство стран ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот проект "основой надежной обороны", а еврокомиссар Андрюс Кубилюс планирует совещаться с министрами обороны для его расширения, пишет Euronews.

Как будет работать "стена из дронов"

Систему Eirshield разработали эстонская компанией DefSecIntel и латвийская Origin Robotics. Это автоматизированная платформа, которая с помощью радаров, камер, радиочастотных детекторов и искусственного интеллекта обнаруживает, классифицирует и уничтожает вражеские дроны.

Алгоритмы самостоятельно определяют уровень угрозы и решают, как нейтрализовать цель: подавить сигнал с помощью РЭБ или сбить ее с помощью другого дрона-перехватчика. Весь процесс, от обнаружения до уничтожения, происходит без участия человека. Eirshield спроектирован для перехвата скоростных целей, летящих со скоростью до 200 км/ч, и уже успешно применяется в Украине, где он оснащен дополнительной системой для поражения низколетящих дронов типа "Шахед".

Готовность и перспективы

По словам cоздателей, технология уже готова к развертыванию, но требует адаптации к стандартам НАТО для использования в мирное время. Если в условиях войны любой летящий объект считается враждебным, то в невоенное время система должна уметь безошибочно отличать опасный дрон от гражданского. Для этого ее могут оснастить дронами с сетками или перехватчиками, которые будут сбивать цель, не вызывая детонации.

Несмотря на важность проекта, в прошлом месяце Еврокомиссия отклонила запрос на его финансирование в размере €12 млн. Однако страны-участницы решили выделить средства из своих национальных бюджетов. Так, Эстония уже выделила €12 млн, а Латвия — €10 млн. В ближайшие недели пройдут демонстрации системы для других европейских правительств, что может ускорить ее внедрение по всей восточной границе ЕС.

