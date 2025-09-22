У Європі будують стіну з дронів: як повітряний щит захистить країни Балтії від Росії

Країни Балтії спільно з Польщею та Фінляндією створили проект "стіни з дронів" для захисту східного флангу НАТО від російських безпілотників. План передбачає встановлення багаторівневої і повністю автоматизованої системи ППО, яка збиватиме ворожі дрони за допомогою рою перехоплювачів.

Related video

Ініціатива під назвою Baltic Drone Wall стала відповіддю на щораз більшу загрозу з боку РФ, чиї дрони вже неодноразово порушували повітряний простір країн ЄС. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала цей проєкт "основою надійної оборони", а єврокомісар Андрюс Кубілюс планує радитися з міністрами оборони для його розширення, пише Euronews.

Як працюватиме "стіна з дронів"

Систему Eirshield розробили естонська компанія DefSecIntel і латвійська Origin Robotics. Це автоматизована платформа, яка за допомогою радарів, камер, радіочастотних детекторів і штучного інтелекту виявляє, класифікує і знищує ворожі дрони.

Алгоритми самостійно визначають рівень загрози і вирішують, як нейтралізувати ціль: придушити сигнал за допомогою РЕБ або збити її за допомогою іншого дрона-перехоплювача. Весь процес, від виявлення до знищення, відбувається без участі людини. Eirshield спроєктовано для перехоплення швидкісних цілей, що летять зі швидкістю до 200 км/год, і вже успішно застосовують в Україні, де його оснащено додатковою системою для ураження дронів типу "Шахед", що летять низько.

Готовність і перспективи

За словами творців, технологія вже готова до розгортання, але потребує адаптації до стандартів НАТО для використання в мирний час. Якщо в умовах війни будь-який об'єкт, що летить, вважається ворожим, то в невійськовий час система має вміти безпомилково відрізняти небезпечний дрон від цивільного. Для цього її можуть оснастити дронами з сітками або перехоплювачами, які збиватимуть ціль, не викликаючи детонації.

Незважаючи на важливість проєкту, минулого місяця Єврокомісія відхилила запит на його фінансування в розмірі €12 млн. Однак країни-учасниці вирішили виділити кошти зі своїх національних бюджетів. Так, Естонія вже виділила €12 млн, а Латвія — €10 млн. Найближчими тижнями відбудуться демонстрації системи для інших європейських урядів, що може прискорити її впровадження на всьому східному кордоні ЄС.

Раніше Фокус писав, які цілі у підводного дрона "Толока" в Криму і портах РФ. Він здатний двічі перетнути Чорне море, перевозячи корисний вантаж вагою 5 тонн. Пристрій більш захищений, ніж морські надводні дрони, і може дістатися до Кримського мосту. Деякі характеристики нового безпілотника перегукуються з аналогами Китаю і США.