Энергия из ничего: как ученые превратили тепло от выхлопных труб в электричество

Исследователи показали необычный материал, который с рекордной эффективностью превращает бросовое тепло от автомобилей и заводов в чистое электричество. Разработка позволяет улавливать энергию, которая раньше просто уходила в атмосферу.

Технология, созданная экспертами Квинслендского технологического университета, демонстрирует в тестах 13% эффективности преобразования тепла в электричество. На первый взгляд, это немного, но для термоэлектрических материалов это абсолютный рекорд, пишет Interesting Engineering.

В основе вещества лежит соединение из серебра, меди и теллурида. Прорыв стал возможен благодаря добавлению в него марганца. Это небольшое изменение кардинально улучшило электронную структуру материала, позволив ему эффективнее преобразовывать тепло и одновременно предотвращая его утечку.

"Каждый день огромное количество тепла от автомобилей, заводов и электростанций просто исчезает в воздухе. Этот материал дает нам способ уловить часть этих потерь и превратить их в чистую энергию", — заявил профессор Чжи-Ган Чен.

Важно не только для энергии

Главное преимущество этого термоэлектрического материала — его практичность. В отличие от многих других соединений подобного типа, он не содержит токсичных элементов, стабилен сам по себе и не требует сложного производства. То есть для массового применения в реальном мире такой вариант смотрится многообещающе.

В частности, технологию могут применить для создания генераторов, которые будут вырабатывать электричество от тепла двигателей автомобилей, промышленных печей или даже систем отопления. Кроме того, получив дополнительную энергию как будто "из ничего", можно также снизить тепловое загрязнение окружающей среды.

