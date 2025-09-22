Енергія з нічого: як учені перетворили тепло від вихлопних труб на електрику

Дослідники показали незвичайний матеріал, який з рекордною ефективністю перетворює викидне тепло від автомобілів і заводів на чисту електрику. Розробка дає змогу вловлювати енергію, яка раніше просто йшла в атмосферу.

Технологія, створена експертами Квінслендського технологічного університету, демонструє в тестах 13% ефективності перетворення тепла на електрику. На перший погляд, це небагато, але для термоелектричних матеріалів це абсолютний рекорд, пише Interesting Engineering.

В основі речовини лежить сполука зі срібла, міді та телуриду. Прорив став можливий завдяки додаванню в нього марганцю. Ця невелика зміна кардинально поліпшила електронну структуру матеріалу, давши йому змогу ефективніше перетворювати тепло і одночасно запобігаючи його витоку.

"Щодня величезна кількість тепла від автомобілів, заводів і електростанцій просто зникає в повітрі. Цей матеріал дає нам спосіб вловити частину цих втрат і перетворити їх на чисту енергію", — заявив професор Чжі-Ган Чен.

Важливо не тільки для енергії

Головна перевага цього термоелектричного матеріалу — його практичність. На відміну від багатьох інших сполук подібного типу, він не містить токсичних елементів, стабільний сам по собі і не вимагає складного виробництва. Тобто для масового застосування в реальному світі такий варіант виглядає багатообіцяюче.

Зокрема, технологію можуть застосувати для створення генераторів, які вироблятимуть електрику від тепла двигунів автомобілів, промислових печей або навіть систем опалення. Крім того, отримавши додаткову енергію начебто "з нічого", можна також знизити теплове забруднення довкілля.

Раніше Фокус повідомляв про несподіваний метод в енергетиці — "зелений" водень на сонячній енергії без води. Китайські вчені придумали установку на сонячній енергії, яка може виробляти зелений водень безпосередньо з вологи в повітрі. Зазвичай для цього потрібно багато очищеної води, але тут вона взагалі не знадобиться.