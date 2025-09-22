"Неиссякаемый" источник энергии в США закопали на глубину 1,6 км: зачем так поступили

Компания Deep Fission Nuclear потратит 30 млн долларов на строительство ядерного реактора, который будет находиться глубоко под землей. Он сможет обеспечивать электроэнергией по цене около 5-7 центов за кВт*ч.

В Deep Fission Nuclear заявили, что ядерный микрореактор будет размещен в специальной скважине, глубина которой составит 1 милю, т.е. 1,6 км. Проект планируют завершить в июле 2026 года, пишет newatlas.com.

В компании говорят, что пилотную установку можно построить примерно за 6 месяцев, и если технология будет коммерциализирована, она сможет обеспечивать электроэнергией по цене около 5-7 центов за кВт*ч.

Диаметр скважины будет равен 76 см, а глубина — 1,6 км. Пробурят ее в твердой породе в геологически стабильном районе, а затем пригодный к работе ядерный реактор спустят на тросе. Таким образом инженеры хотят обеспечить безопасность установки и снизить себестоимость ядерной энергии.

Известно, что строительство атомных станций обходится очень дорого — в миллиарды долларов. Инженерные работы, вспомогательное оборудование, обслуживание — все это удорожало подобные проекты. И никто не гарантировал 100-процентную безопасность. Теперь проблема цены и безопасности решена. Размещение реактора глубоко под землей позволяет значительно сократить расходы на строительство и упростить конструкцию, что приводит к снижению затрат на 80%.

Что касается подземного модульного реактора Deep Fission Nuclear, то его мощность достигает 15 МВт. Работает он на низкообогащенном уране (НОУ) при температуре 315 °C. Дно скважины заполнят водой, проведут два трубопровода для транспортировки воды вниз, и горячего нерадиоактивного пара вверх. Этот пар будет использоваться для работы турбины, вырабатывающей электроэнергию. Давление воды и окружающих пород в реакторе достигает 160 атм без необходимости использования специального оборудования. Вся установка займет площадь от 1012 до 2023 кв. м. Кроме того, размещение реактора глубоко под землей исключает необходимость в защитной оболочке, а безопасность обеспечивается самим его местоположением.

Если реактор выйдет из строя и его невозможно будет поднять на верх, скважину засыпят щебнем и зальют бетоном. На такой глубине вероятность загрязнения грунтовых вод исключена, и, вопреки распространенному мнению, уран не просачивается на большие глубины через твердые породы даже за миллионы лет.

