"Невичерпне" джерело енергії у США закопали на глибину 1,6 км: навіщо так вчинили

Компанія Deep Fission Nuclear витратить 30 млн доларів на будівництво ядерного реактора, який буде знаходитися глибоко під землею. Він зможе забезпечувати електроенергією за ціною близько 5-7 центів за кВт*год.

У Deep Fission Nuclear заявили, що ядерний мікрореактор буде розміщений у спеціальній свердловині, глибина якої становитиме 1 милю, тобто 1,6 км. Проєкт планують завершити в липні 2026 року, пише newatlas.com.

У компанії кажуть, що пілотну установку можна побудувати приблизно за 6 місяців, і якщо технологію буде комерціалізовано, вона зможе забезпечувати електроенергією за ціною близько 5-7 центів за кВт*год.

Діаметр свердловини дорівнюватиме 76 см, а глибина — 1,6 км. Пробурять її у твердій породі в геологічно стабільному районі, а потім придатний до роботи ядерний реактор спустять на тросі. Таким чином інженери хочуть забезпечити безпеку установки і знизити собівартість ядерної енергії.

Відомо, що будівництво атомних станцій обходиться дуже дорого — у мільярди доларів. Інженерні роботи, допоміжне обладнання, обслуговування — все це здорожувало подібні проєкти. І ніхто не гарантував 100-відсоткову безпеку. Тепер проблему ціни та безпеки вирішено. Розміщення реактора глибоко під землею дає змогу значно скоротити витрати на будівництво і спростити конструкцію, що призводить до зниження витрат на 80%.

Що стосується підземного модульного реактора Deep Fission Nuclear, то його потужність сягає 15 МВт. Працює він на низькозбагаченому урані (НЗУ) за температури 315 °C. Дно свердловини заповнять водою, проведуть два трубопроводи для транспортування води вниз, і гарячої нерадіоактивної пари вгору. Цю пару використовуватимуть для роботи турбіни, що виробляє електроенергію. Тиск води і навколишніх порід у реакторі досягає 160 атм без необхідності використання спеціального обладнання. Уся установка займе площу від 1012 до 2023 кв. м. Крім того, розміщення реактора глибоко під землею унеможливлює необхідність у захисній оболонці, а безпека забезпечується самим його місцем розташування.

Якщо реактор вийде з ладу і його неможливо буде підняти на верх, свердловину засиплють щебенем і заллють бетоном. На такій глибині ймовірність забруднення ґрунтових вод виключена, і, всупереч поширеній думці, уран не просочується на великі глибини через тверді породи навіть за мільйони років.

